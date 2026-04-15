McLaren précise en interne le rôle de Lambiase aux côtés de Stella

Dans le cadre d’une réunion des employés à l’usine, McLaren a levé le voile sur le rôle que tiendra Gianpiero Lambiase au sein de son organisation, tout en confirmant que son arrivée interviendra "au plus tard en 2028". Un recrutement stratégique, pensé pour renforcer une structure déjà ambitieuse sans remettre en cause l’équilibre en place autour de Andrea Stella.

Actuellement sous contrat avec Red Bull Racing jusqu’à la fin de la saison 2027, Lambiase rejoindra McLaren à l’issue de cet engagement. Mais la formulation volontairement ouverte utilisée par l’équipe britannique - au plus tard en 2028 - laisse clairement entendre qu’une arrivée anticipée reste envisageable.

Dans le paddock, ce type de situation est fréquent pour les profils de haut niveau. Des accords peuvent être trouvés pour accélérer les transitions, via compensations financières ou échanges de personnel.

L’équipe de Woking a confirmé lors de la réunion de son staff que Lambiase occupera le poste de directeur des opérations piste (Chief Racing Officer en anglais), une fonction stratégique déjà assumée jusqu’ici par Andrea Stella lui-même.

L’objectif est clair : alléger la charge de travail du directeur d’écurie dans un contexte où la gestion d’une équipe de Formule 1 est devenue de plus en plus complexe.

Contrairement à certaines spéculations, il ne s’agit pas de préparer un remplacement immédiat de Stella. Lambiase viendra en soutien, avec une répartition précise des responsabilités, et sera directement rattaché au dirigeant italien.

Les rumeurs évoquant un départ potentiel de Stella, notamment vers Ferrari, ont ainsi été fermement démenties en interne. McLaren a insisté devant ses cadres, ses ingénieurs, techniciens et mécaniciens sur la stabilité de son management, précisant que Stella comme le PDG Zak Brown sont engagés sur le long terme.

L’arrivée de Lambiase s’inscrit dans une politique de renforcement ciblé des compétences clés de l’équipe. McLaren a récemment attiré plusieurs profils de premier plan, notamment Rob Marshall et Will Courtenay, tous deux en provenance de Red Bull.

Cette stratégie vise à combler certaines lacunes identifiées ces dernières saisons, que ce soit sur le plan technique ou dans l’exécution en course.

Malgré des succès récents, l’équipe a reconnu avoir des marges de progression à exploiter, notamment dans la gestion opérationnelle des week-ends de Grand Prix. Lambiase apportera ainsi son expérience et sa rigueur pour renforcer le leadership en piste.

Libérer Stella pour le long terme

Depuis sa nomination fin 2022, Andrea Stella s’est imposé comme un leader central chez McLaren, imprimant sa marque à tous les niveaux de l’organisation.

Très impliqué, aussi bien dans les débriefings techniques que dans la communication médiatique, il maintient une intensité constante sur l’ensemble des 24 courses du calendrier, un rythme difficilement soutenable sur la durée.

L’arrivée de Lambiase doit donc permettre de redistribuer les responsabilités : à Stella la vision globale et la stratégie à long terme, à Lambiase une part plus importante de l’exécution en piste. Si certains observateurs voient en Lambiase un successeur potentiel à Stella, McLaren insiste : ce n’est pas le plan actuel.

Néanmoins, à plus long terme, cette hypothèse n’est pas à exclure. Il pourrait le remplacer sur certaines courses comme Bradley Lord le fait chez Mercedes F1 pour Toto Wolff ou Jérôme d’Ambrosio chez Ferrari pour Frédéric Vasseur. Le profil de Lambiase, expérimenté, respecté et doté d’une forte expertise technique, correspond à celui d’un futur dirigeant.

Mais à court terme, la priorité reste ailleurs : consolider une organisation qui a retrouvé le chemin du succès, notamment avec les titres remportés récemment. De plus, arrivant de l’extérieur, Lambiase devra aussi s’adapter à un nouvel environnement. Là où Stella connaît parfaitement McLaren pour y avoir évolué depuis 2015 après son passage chez Ferrari, Lambiase devra construire ses repères, ce qui prendra certainement plus de quelques mois.

S’il bénéficie déjà d’une solide réputation dans le paddock, son succès passera aussi par sa capacité à s’intégrer, comprendre les dynamiques internes et nouer des relations de travail efficaces.