’Excitantes à piloter’, les F1 2026 ont besoin de certaines ’améliorations’, selon Norris

Lando Norris a identifié certains domaines clés que la Formule 1 doit améliorer à l’avenir. Le pilote McLaren F1 avait qualifié les Formule 1 de 2026 comme étant les pires à piloter qu’il ait connu, mais il garde espoir de voir des progrès en ce sens.

La gestion de l’énergie a retiré aux pilotes la possibilité d’attaquer, notamment en qualifs, ce qui a amené son lot de critiques globalement unanimes, et le champion en titre espère voir des progrès à ce sujet.

"Je vais réinsister sur mon point de vue concernant ces voitures : elles sont amusantes à conduire, et certains de ces problèmes peuvent être résolus par des modifications logicielles" a déclaré Norris au Nürburgring, où Pirelli a fait un test.

"Une fois que nous aurons trouvé le bon équilibre, je pense que nous aurons un ensemble de réglementations très excitant. Les départs, la gestion de l’énergie, la récupération, le ’lift and coast’, sont autant de sujets de discussion et de domaines dans lesquels j’espère que nous pourrons apporter des améliorations pour le bien du sport."

Les voitures sont plus petites et plus agiles, ce qui a été salué unanimement, ce qui rend les monoplaces "vraiment excitantes à piloter", comme le dit le champion du monde malgré ses critiques.

"Il faut vraiment une approche différente en ce qui concerne le style de conduite. Vous pouvez pousser ces voitures, trouver la limite et toujours vous rattraper, alors que l’année dernière, il était très difficile de récupérer la voiture une fois que l’on dépassait la limite d’adhérence."

"C’est l’un des vrais points positifs de ces réglementations. En ce sens, l’habileté du pilote, la capacité à tenir la voiture dans un virage et à obtenir la meilleure sortie juste à la limite, est ce qui fait la différence de performance."

Cependant, sa critique concernant les moteurs et leur exploitation subsiste, et le pilote britannique insiste sur l’aspect contre-intuitif de leur utilisation : "Toutefois, cela est en contradiction avec ce que nous devons faire sur l’unité de puissance."

"En effet, passer à fond dans un virage peut signifier que vous traversez ce secteur plus rapidement, mais le temps d’arriver à la ligne droite suivante, vous perdez du temps parce que vous n’avez plus de batterie, car elle a été déployée dans les virages, et c’est dommage."

"Les qualifications sont très différentes de celles des années précédentes. Par le passé, le pilote qui parvenait à extraire le plus d’adhérence de la voiture, à accélérer le plus tôt et à sortir du virage le plus vite pouvait généralement débloquer plus de temps au tour et en était récompensé.

"Maintenant, il faut être beaucoup plus prudent sur le moment où l’on déploie la batterie, ne pas en utiliser trop dans le virage, car cela pourrait vous coûter plus cher plus loin dans le tour."