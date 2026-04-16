Lawson et Lindblad se félicitent d’une entente ’naturelle’ et très importante pour Racing Bulls

Les pilotes Racing Bulls profitent de l’annulation des courses de Bahreïn et Djeddah pour prendre du temps de repos, en plus du travail effectué à l’usine de Faenza pour faire progresser la VCARB 03 et espérer se rapprocher des équipes qui la devancent.

Au moment de tirer le bilan des trois premières courses, le Néo-Zélandais se félicite des performances affichées et du travail qui a permis d’entrer dans les points de manière régulière, et de jouer le top 10 en qualification comme en course.

"La pré-saison a été bonne et nous sommes arrivés à Melbourne assez forts, plus forts que lors des deux autres courses. Nous avons maximisé ce que nous pouvions avec la vitesse dont nous disposions, et l’équipe a fait un excellent travail" a déclaré Lawson.

"Pour la suite, l’objectif est de trouver plus de performance dans la voiture, une fois que ce sera fait, nous serons en position de force. Nous avons réussi à marquer des points à chaque course cette année, ce qui nous donne une bonne base pour continuer à construire."

Arvid Lindblad a débuté sa carrière en Formule 1 et a ainsi pu découvrir tous les rouages de la catégorie reine : "En termes d’attentes, je ne m’en étais pas fixé trop, je me suis simplement concentré sur l’apprentissage."

"Je suis vraiment content de la façon dont les premières courses se sont déroulées et, bien sûr, je travaille toujours à m’améliorer. L’équipe a fait du bon travail sur le plan opérationnel et nous avons bien exécuté les bases, ce qui nous a aidés à marquer des points collectivement."

Et le Britannique ne sait pas encore où placer son équipe dans la hiérarchie, alors que les classements évoluent de week-end en week-end, à mesure que des évolutions sont apportées sur les monoplaces.

"Il est encore très tôt pour se prononcer, car tout change de semaine en semaine. Cela rend difficile de dire précisément où nous avons été forts ou quels sont les domaines à développer. Tout évolue, et le milieu de peloton est incroyablement serré."

"Le moteur est performant, mais il reste des points à améliorer. À Melbourne, cela a très bien fonctionné, mais d’autres équipes ont peut-être déjà franchi un cap. Il y a quelques domaines que nous devons développer, mais c’est prévisible avec ces nouvelles voitures."

De son côté, Lawson détaille ce à quoi il doit s’adapter, et les points forts de Racing Bulls : "Cette année, il y a une différence assez importante dans l’équilibre que l’on peut extraire en termes de performance dans les virages, notamment à l’accélération en qualifications, par rapport à la quantité de batterie utilisée."

"C’est probablement le plus grand défi d’adaptation pour nous, les pilotes. Dans notre cas, cela a été moins un facteur par rapport aux équipes de pointe, mais à mesure que nous deviendrons plus compétitifs, nous commencerons à le ressentir davantage, comme ce fut le cas pour moi au Japon."

"Notre unité de puissance est très solide, surtout pour un moteur de première saison. Nous exploitons au mieux la voiture, mais une fois que nous aurons trouvé plus de vitesse pure et d’appui aérodynamique, nous serons dans une position bien plus solide."

La compréhension n’est d’ailleurs pas une mince affaire, comme le confirme Lawson : "C’est un début de saison très différent, les voitures sont très distinctes et nous essayons encore de bien les comprendre."

"Nous sommes tous dans le même bateau, il s’agit donc de travailler ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Jusqu’à présent, nous avons fait du bon travail pour extraire de la performance, et nous attendons avec impatience des évolutions passionnantes."

Et de se féliciter malgré tout de la facilité avec laquelle lui et Lindblad arrivent à travailler ensemble pour relever le défi que sont les réglementations 2026 : "Tout s’est fait naturellement et de manière très fluide. Beaucoup de choses reposent sur nous cette année avec les nouvelles voitures."

"La façon dont nous travaillons ensemble et communiquons avec l’équipe est cruciale. C’est donc agréable de faire cela avec quelqu’un que je connais depuis longtemps. Arvid a fait un excellent travail pour son arrivée en tant que débutant, avec le niveau de performance qu’il affiche."

Et le Britannique de confirmer cette bonne entente : "Nous nous connaissons depuis les débuts du programme, ce qui aide énormément. C’est amusant, nous nous entendons bien et il y a une très bonne ambiance dans l’équipe."

"J’apprécie de partager le garage avec lui. Le courant passe bien et, ensemble, nous aidons l’équipe à progresser. Pouvoir discuter ouvertement et donner des retours clairs à l’écurie fait une grande différence."

Désormais, Racing Bulls veut réussir à progresser, et Lawson confirme cette volonté : "L’objectif principal pour nous, comme pour les autres équipes, est le développement. Nous allons voir arriver de grosses améliorations, surtout cette année, avec des cycles de développement plus courts."

"Nous utiliserons le simulateur pour optimiser ces évolutions au maximum. La fiabilité a été très bonne et, du point de vue de la stratégie, nous avons également fait du super boulot. Globalement, c’est un début positif, donc nous allons continuer à pousser dans cette direction."

Lindblad s’inquiète toutefois de la manière dont les choses vont avoir évolué dès Miami : "Le défi majeur pour nous tous sera les changements à Miami et notre capacité à nous y adapter. Pour ma part, il s’agit de continuer à apprendre et à progresser. J’ai hâte de voir ce que les prochaines courses nous réservent."