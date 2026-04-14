Officiel : la FIA met fin à une faille utilisée par Mercedes F1 et Red Bull

La FIA a décidé de mettre un terme à une astuce technique exploitée en qualifications par Mercedes et Red Bull Racing, visant à obtenir un gain de puissance en fin de tour. Une pratique jugée conforme au règlement jusque-là mais désormais interdite en raison des risques qu’elle engendrait.

Nous vous en parlions le 1er avril (et ce n’était pas un poisson), ces deux équipes utilisaient une une faille sur la gestion de l’énergie dans le règlement.

Avec les règles actuelles, les monoplaces doivent réduire progressivement leur déploiement électrique en fin de tour lancé, selon une courbe spécifique, limitant la puissance de 50 kW par seconde afin d’éviter une chute brutale d’énergie.

Mais Mercedes et Red Bull avaient trouvé un moyen de contourner cette contrainte. Plutôt que de réduire progressivement la puissance, leurs systèmes restaient en déploiement maximal aussi longtemps que possible.

Résultat : un avantage ponctuel estimé entre 50 et 100 kW sur les derniers mètres, soit un gain modeste mais potentiellement décisif dans une discipline où les écarts se jouent au centième.

Cette astuce reposait sur l’utilisation d’un mode logiciel spécifique lié au MGU-K.

Le règlement autorise en effet la désactivation du MGU-K en cas de problème technique, afin de protéger les composants du groupe propulseur. Dans ce cas, les contraintes de réduction progressive ne s’appliquent plus.

Les équipes ont ainsi exploité cette faille en désactivant le système au moment opportun, contournant la limitation réglementaire.

Pour éviter les abus, la FIA avait déjà instauré une contrainte : toute désactivation du MGU-K entraîne une indisponibilité du système pendant 60 secondes. En théorie, cela rend la manœuvre pénalisante, notamment en course ou sur l’ensemble d’un tour lancé, car les 350 kW du système hybride deviennent indisponibles.

Mais Mercedes et Red Bull ont compris qu’en qualifications, cette contrainte pouvait être contournée : une fois la ligne franchie, la voiture ralentit de toute façon pour rentrer aux stands, rendant l’absence de puissance électrique sans conséquence.

C’est lors du Grand Prix du Japon que les limites de cette pratique sont apparues au grand jour. Privés de MGU-K après leur tour rapide, certains pilotes se sont retrouvés en difficulté. Kimi Antonelli et Max Verstappen ont dû composer avec un manque de puissance dans les Esses de Suzuka. Alexander Albon a même été contraint de stopper sa monoplace en piste lors des essais.

Des situations similaires avaient déjà été observées à Melbourne en ouverture de saison, sans que le lien avec cette astuce ne soit immédiatement identifié. Le principal problème soulevé concernait la sécurité. En qualifications, une monoplace roulant au ralenti après la ligne pouvait se retrouver sur la trajectoire de pilotes en tour rapide.

Face à ces risques, plusieurs équipes concurrentes ont commencé à s’interroger, certaines envisageant d’adopter la même solution. Ferrari a notamment pris contact avec la FIA pour obtenir des clarifications, tout en exprimant ses réserves quant à l’utilisation d’un tel procédé.

La FIA tranche

Après discussions avec les constructeurs à la suite de Suzuka, la FIA a décidé de durcir sa position. Si la possibilité de désactiver le MGU-K reste autorisée, elle ne pourra désormais être utilisée qu’en cas de problème technique avéré.

Dans les documents techniques mis à jour, l’instance précise que ce mode doit rester strictement réservé aux situations d’urgence, et ne peut en aucun cas servir à améliorer la performance. Grâce aux données télémétriques, la FIA sera en mesure de vérifier si une désactivation correspond bien à une anomalie réelle.

Cette décision met fin à une zone grise réglementaire exploitée avec intelligence par certaines équipes, mais dont les conséquences imprévues ont rapidement posé problème.

Elle illustre une nouvelle fois la capacité des écuries à repousser les limites du règlement et celle de la FIA à intervenir lorsque la sécurité ou l’équité sportive sont menacées.