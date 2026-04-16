Mario Kart ou révolution ? Rosberg tranche sur la F1 2026

Le débat autour de la Formule 1 version 2026 n’est évidemment pas prêt de s’arrêter mais Nico Rosberg appelle déjà à relativiser les critiques. Pour l’Allemand, malgré des aspects controversés, le spectacle en piste reste au rendez-vous.

La nouvelle réglementation, et en particulier l’introduction d’unités de puissance reposant sur un équilibre entre thermique et électrique (50/50), a profondément modifié l’approche du pilotage. La gestion de l’énergie est désormais au cœur de la performance, aussi bien en course qu’en qualifications.

Les pilotes doivent composer avec des techniques devenues essentielles : récupération d’énergie dans des portions autrefois à pleine charge, ou encore super clipping, lorsque le système hybride prélève de la puissance du moteur thermique pour recharger la batterie, même en pleine accélération.

Un fonctionnement qui ne fait pas l’unanimité : plusieurs figures du plateau n’ont pas mâché leurs mots. Max Verstappen a comparé cette F1 à Mario Kart, tandis que Charles Leclerc a qualifié la situation de "putain de blague" en qualifications. Le mécontentement est d’ailleurs particulièrement marqué sur cette séance en particulier, où la gestion énergétique sur un tour lancé complique la lisibilité de la performance.

Malgré ces réserves, les premières courses de la saison ont offert un spectacle intense. En Australie, en Chine et au Japon, plusieurs dépassements pour la tête ont été observés en piste, parfois roue contre roue. Pour Rosberg, cet élément est déterminant.

"La F1 poursuit une technologie qui est la plus pertinente pour la société. Cette unité de puissance est probablement l’une des plus efficaces au monde. 50/50, avec 50 % d’énergie électrique, c’est énorme. Et comme vous le savez, les carburants sont neutres en CO2 : biocarburants, carburants synthétiques, un mélange des deux."

"Il y a beaucoup de critiques en ce moment, car on peut voir lors de la dernière course que les pilotes arrivent dans une ligne droite, passent une courbe à fond, puis doivent rétrograder après cette courbe, alors qu’ils sont encore en ligne droite, parce que la batterie se coupe."

"Du point de vue du public, cela peut paraître étrange quand on est censé être à pleine vitesse avec la voiture de F1 la plus performante."

Rosberg se veut toutefois pragmatique. Pour lui, tant que la lutte est au rendez-vous, la technologie passe au second plan.

"Malgré tout, je reste assez détendu sur ce point. Et les choses vont progresser avec les discussions en cours. Tant qu’il y a de belles batailles entre les équipes, c’est ce qui compte."

Il espère notamment voir la hiérarchie se resserrer.

"J’espère que Ferrari pourra profiter de cette pause pour revenir sur Mercedes. McLaren était déjà là lors de la dernière course. Si nous avons une belle bataille entre ces équipes, alors les fans ne se soucieront pas de la technologie et apprécieront simplement les courses et les duels."

Enfin, Rosberg s’est enthousiasmé pour le début de saison de Kimi Antonelli. Le jeune pilote Mercedes, victorieux en Chine et au Japon, mène actuellement le championnat du monde après trois manches, devenant le plus jeune leader de l’histoire.

"Quelle histoire incroyable ! Kimi Antonelli, 19 ans, l’outsider ultime, est en tête du championnat après trois courses."

"C’est formidable. Il a énormément de fans. Lors de ma dernière conférence à San Francisco, à HumanX, beaucoup de fans Mercedes et d’Antonelli étaient présents quand je suis monté sur scène. C’est agréable à voir."