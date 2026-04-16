Albon s’oppose à Verstappen sur la ’course pure’ que serait l’endurance

Alex Albon a révélé que les courses d’endurance ne constituent pas une forme de compétition parfaite, malgré les éloges de Max Verstappen à ce sujet. Le pilote Williams F1 avait roulé en DTM, répondant au même règlement GT3 que celui mis en avant par Verstappen, et dément qu’il s’agisse d’une forme pure de compétition.

Verstappen se prépare à participer aux 24 Heures du Nürburgring le mois prochain, tout en continuant d’exprimer son mécontentement vis-à-vis des Formule 1 actuelles, qualifiant l’endurance de discipline moins politique et davantage axée sur la course pure. Ce qu’Albon a tenu à relativiser, même s’il comprend l’intérêt porté à l’endurance.

"Je peux dire que je n’ai pas apprécié autant que lui" a déclaré Albon. "C’est différent, il aime ça pour de nombreuses raisons. Ma forme de compétition en DTM se faisait avec un seul pilote par voiture, c’est une expérience différente de l’endurance où l’on partage son véhicule avec d’autres personnes."

"C’est une dynamique différente. Je pense que c’est rafraîchissant. Je peux comprendre l’attrait que cela suscite, et je trouve que l’endurance en général est vraiment passionnante. Quant aux voitures GT elles-mêmes, peut-être ai-je simplement eu une mauvaise expérience, je préfère largement une F1 dans l’ensemble. Mais c’est brut."

Le pilote thaïlandais pointe néanmoins du doigt l’utilisation de la Balance de Performance (BoP), qui vise à garantir une compétition équitable entre les voitures, qui existe à la fois en Hypercar mais aussi dans les championnats GT3, et qui est selon lui très politique.

"À bien des égards, ils ont toujours leurs inconvénients. C’est encore lourdement politique, et c’est très axé sur la BoP. Ce n’est pas une forme de course parfaite, mais en même temps, je conçois que cela puisse être plaisant."