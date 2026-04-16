Malgré un bon début de saison, Racing Bulls ’paie le prix’ de son développement de 2025

Racing Bulls effectue un très bon début de saison 2026, faisant jeu égal avec Red Bull lors de deux des trois week-ends disputés jusqu’ici. Alan Permane, le team principal, est satisfait de ce lancement, qui a permis à la structure de Faenza de marquer des points chaque week-end.

Et le Britannique rappelle que Racing Bulls a commencé tardivement à travailler sur sa monoplace, ce qui laisse penser qu’elle pourra accélérer avec son développement et rendre la VCARB 03 encore plus performante.

"Je pense que nous avons fait du bon travail, je ne suis pas du genre à m’auto-féliciter souvent, mais nous avons été performants à Shanghai. Nous avons réussi à marquer des points lors du sprint et de la course principale, même si nous n’étions pas vraiment assez rapides" a déclaré Permane.

"C’était similaire à Suzuka, mais nous avons su extraire le maximum de la voiture pour ramener des points. Nous payons le prix face aux équipes contre lesquelles nous luttons, qui ont développé leurs monoplaces la saison dernière."

"A l’inverse, nous avons développé la nôtre vers la fin de l’année, nous sommes donc un peu en retrait. Cependant, les évolutions que nous apportons devraient, espérons-le, nous rapprocher de la tête du milieu de tableau."

L’ingénieur a aussi salué la base de travail que constitue le V6 Red Bull Ford, qui est rapide et efficace : "Le moteur fonctionne très bien et, à chaque tour effectué, nous en apprenons davantage. Chaque fois que la voiture roule, nous recueillons des données précieuses."

"L’un de nos avantages est d’avoir des ingénieurs motoristes intégrés au sein de notre bureau d’études, ce qui nous permet de travailler en étroite collaboration avec eux et de mieux les comprendre, ainsi que leur mode de fonctionnement."

"Cette pause nous donne l’occasion de prendre du recul et d’analyser ce que nous avons accompli jusqu’ici. Il y aura probablement des changements dans notre manière d’exploiter l’unité de puissance pour Miami et les courses suivantes. Nous profitons de cette période pour collaborer étroitement afin de tirer le maximum de performance du moteur et du châssis."

Permane a également salué la dynamique qui s’est créée en interne entre les pilotes, Liam Lawson et Arvid Lindblad, qui ont rapidement appris à travailler ensemble pour aider l’équipe avec un objectif commun.

"Ils travaillent très bien ensemble. J’ai été très clair avec eux durant l’intersaison : ils auraient tout à gagner à piloter l’un à côté de l’autre, en se soutenant mutuellement plutôt qu’en se nuisant. Il ne s’agit pas de se battre entre eux, mais de communiquer et d’apprendre l’un de l’autre."

"Ils collaborent efficacement. Il existe des différences entre les pilotes, mais il est encore tôt pour se prononcer concernant Arvid, il est donc difficile de comparer directement son approche avec celle de Liam."

"Mais ils sont très proches en termes de vitesse. Liam n’a pas eu de chance au Japon avec un problème d’aileron avant, sans cela, il aurait été aux avant-postes, et les deux pilotes auraient probablement fini dans des positions similaires."

"Ils sont tous deux issus du même programme Red Bull Junior, et l’année dernière, nous avons également travaillé avec Arvid lors de séances de roulage TPC. Nous sommes fiers de pouvoir tirer le meilleur d’entre eux et, venant du même programme, ils ont tendance à travailler de manière similaire."