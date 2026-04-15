Antonelli lâché par Hamilton et Verstappen : fini les conseils !

La montée en puissance de Kimi Antonelli en Formule 1 s’accompagne d’un changement notable dans ses relations avec les figures établies du paddock. Désormais leader du championnat, l’Italien a confié que les conseils de Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont tout simplement... arrêtés.

À seulement 19 ans, Antonelli réalise un début de saison 2026 impressionnant. Avec 72 points au compteur, deux victoires en Grand Prix et deux pole positions en trois courses, le pilote Mercedes s’est imposé comme le nouveau visage fort du plateau.

Une ascension fulgurante qui s’accompagne d’un changement de statut. Lors de sa saison de rookie en 2025, le jeune Italien avait pu compter sur le soutien et les conseils de plusieurs champions du monde. Notamment ceux de Lewis Hamilton, à qui il a succédé dans le team de Brackley. Mais cette époque semble déjà révolue.

"L’an dernier, ils étaient très ouverts et m’aidaient," a-t-il expliqué au Bild. "Mais maintenant, ils ont arrêté."

Une évolution logique, alors qu’Antonelli est désormais un concurrent direct pour les titres.

Avant de rejoindre Ferrari en 2025, Lewis Hamilton avait pris Antonelli sous son aile au sein du programme jeunes pilotes de Mercedes. Un mentorat qui a laissé des traces durables, avec "de nombreux conseils reçus de sa part" selon Antonelli.

"L’idée principale est que je dois toujours rester moi-même et prendre du plaisir dans ce que je fais pour être rapide. La pression dans cet environnement est tellement forte qu’on peut facilement l’oublier."

Si les échanges avec Hamilton et Verstappen se sont estompés, la rivalité la plus intense pour Antonelli se trouve désormais dans son propre garage. Son coéquipier chez Mercedes, George Russell, occupe la deuxième place du championnat, à seulement neuf points.

"Nous nous entendons bien, George est quelqu’un de formidable. Mais bien sûr, il n’est pas seulement mon coéquipier, c’est aussi mon rival. C’est le seul pilote qui a la même voiture que moi."

"C’est une situation classique en Formule 1, où la référence ultime reste toujours le pilote situé de l’autre côté du garage."

"Jusqu’ici, la relation entre nous est restée cordiale. Mais la dynamique pourrait évoluer si l’enjeu au championnat s’intensifie. Cela restera sain je l’espère, mais chacun cherchera à protéger ses avantages."