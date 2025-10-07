Jack Doohan en discussions avec Haas F1 pour 2026

Jack Doohan ne voit plus vraiment d’avenir pour lui chez Alpine en Formule 1 et le pilote australien, qui est géré par Flavio Briatore, pourrait se chercher une autre équipe pour tenter de retrouver, à terme, un baquet à plein temps.

Selon certaines informations du paddock de Singapour, Doohan pourrait rejoindre Haas en tant que pilote de réserve pour la saison 2026.

Les chances de l’Australien de retrouver son baquet au sein de l’équipe française deviennent de plus en plus faibles au fur et à mesure que Franco Colapinto progresse. Et il est indéniable que l’Argentin semble enfin avoir trouvé un bon rythme, au point de battre quelques fois Pierre Gasly, ce qui n’arrivait jamais avant la pause estivale.

Si Colapinto n’a pas fait mieux en termes de points marqués, il a devancé Gasly lors des qualifications dans quatre des cinq dernières courses.

Alpine n’a toujours pas décidé quel pilote sera le coéquipier de Gasly pour 2026. Briatore a révélé que le choix se ferait entre les pilotes de l’écurie Alpine. Cela réduit les options à trois pilotes : conserver Colapinto, donner une autre chance à Doohan ou promouvoir Paul Aron. Cependant, l’amélioration de la forme de Colapinto, combinée à ses sponsors importants, devrait suffire à lui donner le volant pour l’année prochaine.

Doohan cherche donc déjà une place ailleurs. Et son père, la légende de la moto Mick Doohan, a été vu en train de discuter à plusieurs reprises avec le patron de Haas F1, Ayao Komatsu.

Haas ne dispose actuellement pas d’un pilote de réserve solide, surtout si Ollie Bearman se voit infliger une suspension pour une course (il en est à 10 points de pénalité sur 12, ndlr). Ryō Hirakawa est le troisième pilote actuel, mais le Japonais dispose surtout d’une expérience acquise en Championnat du monde d’endurance.

Doohan pourrait rejoindre le giron de Toyota, qui soutient Haas F1, avec un programme de courses en Super Formula au Japon l’an prochain.