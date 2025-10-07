La pression monte sur Ferrari, Hamilton s’agace de ’gros titres’ narrant ’une seule histoire’

Lewis Hamilton a réagi aux gros titres des médias concernant la crise croissante de Ferrari, affirmant qu’il croit toujours que l’écurie italienne en difficulté peut renverser la situation.

Après un autre week-end difficile à Singapour, où Hamilton a été pénalisé pour avoir redessiné la piste en raison d’une défaillance des freins et critiqué par Fernando Alonso, le septuple champion du monde a tenu à défendre la Scuderia.

"Les gros titres des médias ne racontent qu’une seule histoire, celle où nous ne faisons pas tout correctement ou où les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Mais je me concentre sur l’autre histoire, celle de la façon dont cette équipe réagit lorsque les choses tournent mal, comment nous nous relevons et repartons de plus belle."

Hamilton a déclaré qu’il restait "vraiment fier" de Ferrari malgré les revers. Mais son équipier Charles Leclerc admet toutefois que le moral de l’équipe est mis à rude épreuve.

"Pour l’instant, Lewis et moi avons l’impression d’être des passagers. Nous ne pouvons pas tirer davantage de cette voiture. On arrive avec de grandes attentes et on ne voit aucun progrès. Cela demande beaucoup d’énergie, mais cela ne me démotive pas, cela me pousse à renverser la situation."

Devant ces déclarations, la presse italienne perd patience. Le chroniqueur Leo Turrini, proche de la Scuderia, a écrit dans Quotidiano : "Non seulement cette Ferrari n’est pas à la hauteur de la tradition, mais le pire, c’est qu’il n’y a aucun signe de changement."

"La frustration de Hamilton et Leclerc est un mauvais signe. La F1 n’a jamais été aussi populaire, et la marque la plus célèbre au monde est en train de passer au second plan. Cela ne peut pas continuer ainsi."

Luigi Perna, célèbre journaliste de La Gazzetta dello Sport, a souligné l’ampleur du déclin de Ferrari. "Dix-huit courses sans podium, un record dans la carrière de Hamilton. L’équipe n’a pas gagné depuis près d’un an, et sa série de 22 courses sans victoire est l’une des plus longues de l’histoire de Ferrari."

Le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur, a lui-même adopté un ton plus négatif que d’habitude après la course de Singapour.

"Nous avons soudainement pris du retard sur nos rivaux. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et les sources d’erreurs s’accumulent. Nous devons donc nous améliorer à tous les niveaux."

"Ce qui est extrêmement frustrant, c’est que lors des deux derniers week-ends, à Bakou puis à Singapour, nous étions bien placés au début du week-end."

"Honnêtement, je pense que nous n’avons pas tiré le meilleur parti de la voiture. Nous avons du mal à la fin des week-ends à progresser comme les autres."

"Pour l’équipe, c’est extrêmement frustrant. L’équipe et les pilotes restent avec nous. En fin de compte, nous faisons tellement d’efforts pour être là et lorsque vous devez faire les courses derrière, ce n’est pas bon."