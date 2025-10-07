Stella admet que McLaren F1 doit progresser ’sur tous les plans’ aux stands

Autrefois meilleure équipe dans les stands et détentrice du record de l’arrêt le plus rapide cette année avec 1,91 seconde pour un changement de pneus, McLaren F1 peine à garder sa place de référence et enchaîne les bourdes au stand.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, assure que des choses sont mises en place pour comprendre les problèmes, et note qu’il y a un facteur humain qui joue, mais aussi le matériel utilisé.

"Même si nous assistons à l’exécution de l’arrêt par l’équipe des stands, il s’agit en réalité d’une combinaison entre le facteur humain, l’exécution, l’opération, la qualité du matériel et la capacité de ce dernier à rendre l’opération de changement de pneus aussi naturelle et facile que possible" a expliqué Stella.

"Lors de notre analyse, nous avons identifié que nous devions nous améliorer sur tous les plans, d’un point de vue humain, mais nous savons également que notre matériel rend l’opération, par exemple les pistolets, un peu plus complexe qu’elle ne devrait l’être."

"Nous apportons actuellement quelques corrections, qui concerneront principalement l’année prochaine. Parallèlement, nous travaillons avec notre équipe de mécaniciens pour nous assurer que nous pouvons atténuer certaines de ces difficultés introduites par le matériel. Cela représente sans aucun doute beaucoup de travail d’analyse, de correction, de tests et d’entraînement à l’usine avec le matériel."

Malgré les déboires récents de Norris au stand, Stella a réfuté l’idée que le Britannique soit plus victime que son équipier de problèmes lors des arrêts, même si le problème est tombé sur l’Australien à Singapour.

"Oscar a vraiment eu de la malchance ! Mais avant cette course, pour vérifier, nous avons constaté que lorsque l’on calcule la moyenne du temps passé aux stands, elle est pratiquement la même pour Lando et Oscar sur l’ensemble de la saison."

"Je pense que c’est juste une coïncidence due à la courte période d’observation des deux dernières courses qui a fait que cela s’est accumulé du côté de Lando. Mais en réalité, les données ne semblent pas corroborer cela sur l’ensemble de la saison."