Red Bull assume son pari après le tête-à-queue de Verstappen

Le pari stratégique tenté par Red Bull après le tête-à-queue de Max Verstappen au premier tour a été au cœur du Grand Prix, Laurent Mekies reconnaissant que son équipe a dû prendre des risques pour tenter de sauver le résultat.

Parti depuis la première ligne, Verstappen a d’abord été débordé par Charles Leclerc dès le premier virage, le pilote Ferrari s’emparant de la tête. À l’approche du deuxième enchaînement, le Néerlandais s’est retrouvé tassé à l’intérieur, avant de partir en tête-à-queue à haute vitesse (en photo sous cet article), chutant dans la hiérarchie.

Quelques tours plus tard, l’intervention de la voiture de sécurité, déclenchée après l’accident d’Isack Hadjar et un incident impliquant Liam Lawson et Pierre Gasly, a offert une opportunité stratégique à Red Bull. L’écurie a alors décidé de faire rentrer Verstappen aux stands, l’engageant dans un relais très long jusqu’à l’arrivée en pneus durs.

"Nous n’avions pas prévu de nous arrêter si tôt évidemment," a expliqué le directeur de Red Bull Racing.

"Nous l’avons fait en réaction à ce qui s’est passé au premier tour et au fait de nous retrouver hors de position après ce premier tour."

"Nous avons pris ce risque pour avoir une chance de revenir dans des positions plus favorables," a poursuivi Mekies. "C’était un gros défi de rester en piste pendant 47 tours avec les pneus durs. Et oui, au final, il nous a manqué quelques tours pour faire quelque chose de plus solide."

Malgré ces circonstances défavorables, Verstappen est parvenu à remonter jusqu’à la cinquième place, non sans écoper d’une pénalité de cinq secondes pour avoir franchi la ligne de sortie des stands.

Si la course n’a rien eu de confortable pour Red Bull, Mekies s’est toutefois montré soulagé de voir les conditions rester sèches, alors que de possibles pluies étaient annoncées pendant la course.

"Cela fait partie du jeu," a-t-il relativisé. "Je pense que nous devions prendre des risques après le premier tour. C’est ce que nous avons fait."

"Il y a eu plusieurs moments dans la course où la pluie était en réalité assez proche, et c’est quelque chose qui aurait pu rendre la situation un peu plus délicate."