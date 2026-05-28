Cadillac F1 continue de vivre ’des premières’ et progresse à grands pas

Le Grand Prix du Canada 2026 a été globalement très positif pour Cadillac F1, qui assure y avoir fourni sa prestation la plus solide depuis ses débuts cette saison. Une progression concrétisée par l’apport de nouvelles évolutions techniques, ce qui avait déjà été le cas à Miami, ayant permis aux monoplaces de s’installer solidement dans la bataille du milieu de peloton, et notamment à Sergio Pérez de lutter pour un top 10 lors du Sprint.

Si le bilan comptable reste vierge, cette expérience met en lumière les axes d’amélioration opérationnels mais aussi les progrès déjà effectués, comme l’explique Graeme Lowdon, le team principal, conscient que le week-end était loin d’être parfait.

"Même les courses les plus difficiles sont riches d’enseignements, et c’est ce que nous retenons de ce week-end au Canada" explique le Britannique.

"Globalement, il s’agit de notre week-end le plus compétitif à ce jour. Nous avons apporté de nouvelles améliorations, ce qui nous a permis de gagner encore en performance et de rester compétitifs en milieu de peloton."

"Sur le plan opérationnel, nous savons où nous devons progresser, mais tout ce que nous faisons est une première. Nous y travaillerons avant le début de la saison européenne."

"Monaco représente un défi inédit pour nous, nous allons donc analyser la situation, nous recentrer et revenir encore plus forts."