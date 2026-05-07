Apple TV attaque sur la F1, Sky répond... et Canal+ ?

La Formule 1 a renforcé son partenariat historique avec Sky en signant un nouvel accord de longue durée, dans un contexte marqué par les inquiétudes grandissantes en Europe face aux ambitions d’Apple dans les droits télévisés du championnat.

Ces derniers jours ont été marqués par une montée des préoccupations après qu’Apple TV a confirmé publiquement vouloir étendre sa présence au-delà du marché américain, à la suite de son entrée remarquée en Formule 1.

Présent à Miami, le dirigeant d’Apple Eddy Cue a clairement affiché les intentions du groupe.

"Commencer aux États-Unis, qui représente un énorme marché pour nous, puis construire à partir de là, est sans aucun doute la meilleure stratégie," a-t-il déclaré. "J’espère que nous pourrons nous développer sur d’autres marchés."

Des propos qui ont immédiatement alimenté les inquiétudes en France, où Canal+ détient les droits de diffusion de la F1 jusqu’en 2029. Apple viserait désormais les droits internationaux de la Formule 1, tandis que l’implication croissante du géant américain est décrit comme un sujet d’inquiétude pour les diffuseurs déjà installés.

L’élan d’Apple a notamment été renforcé par le succès du film consacré à la Formule 1 avec Brad Pitt ainsi que par les bonnes audiences enregistrées aux États-Unis après la récupération des droits auparavant détenus par ESPN.

Face à cette offensive potentielle des plateformes de streaming, la Formule 1 a toutefois envoyé un autre signal et accepté de consolider sa relation avec le groupe Sky. Les deux parties ont officialisé un nouvel accord majeur prolongeant les droits de diffusion de Sky au Royaume-Uni et en Irlande jusqu’en 2034, tandis que Sky Italie conservera l’exclusivité des droits italiens jusqu’en 2032.

L’extension des droits pour le côté britannique représenterait à elle seule un contrat global de presque 1,2 milliard d’euros, soit une hausse considérable par rapport au précédent accord. Plusieurs médias avancent également que Sky a aussi dû repousser un intérêt croissant des plateformes concurrentes pour sécuriser ce renouvellement, en plus des ambitions d’Apple.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a salué le rôle joué par le diffuseur dans l’expansion récente de la discipline.

"Leur approche de référence mondiale en matière de diffusion en direct, de création de contenu et d’analyses en coulisses a fait la différence pour continuer à développer notre sport," a-t-il affirmé.

Faut-il voir dans cette prolongation un signal fort envoyé par la Formule 1, désireuse de préserver l’équilibre actuel de sa diffusion mondiale malgré l’arrivée d’acteurs technologiques prêts à bouleverser le marché ? Pour l’instant, Apple TV devra attendre concernant au moins trois marchés européens face à un groupe Sky très fort financièrement. Mais Canal+ aura-t-il les reins aussi solides pour la période 2030-2034 ?