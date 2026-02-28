Hamilton, Verstappen, Alonso et Piastri face à leurs plus grands doutes

A quelques jours du début de saison 2026 côté compétition, avec le premier Grand Prix en Australie à Melbourne, et de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation technique, plusieurs figures majeures du plateau se retrouvent confrontées à des défis de taille.

Et il n’existe pas de pire scénario pour un pilote de Formule 1 que d’aborder une nouvelle saison déjà en difficulté.

Crise interne au sein de leur équipe, attentes sportives non satisfaites ou interrogations plus profondes sur l’orientation de leur carrière : même dans un championnat censé repartir d’une page blanche chaque année, certaines inquiétudes persistent, voire se ravivent. Et elles n’épargnent pas les meilleurs pilotes de la grille : Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso et Oscar Piastri.

Lewis Hamilton : l’obligation de rebondir chez Ferrari

Aucun pilote ne semble avoir autant à jouer en 2026 que Lewis Hamilton. Bien que contractuellement lié à Ferrari jusqu’en 2027, le Britannique aborde la saison sous pression après une première année particulièrement difficile avec la Scuderia. À 41 ans, il doit impérativement redresser la barre.

Son ingénieur de course Riccardo Adami a été remplacé à titre intérimaire par Carlo Santi, une transition que Hamilton lui-même décrit comme une période compliquée. Mais l’enjeu principal reste son adaptation aux nouvelles monoplaces.

Lors des premiers jours d’essais à Bahreïn, Hamilton est apparu nettement moins à l’aise que son équipier Charles Leclerc. Toutefois, sa situation s’est sensiblement améliorée au fil des six journées de roulage. S’il reste difficile d’évaluer précisément son niveau par rapport au Monégasque, une chose est claire : Hamilton se montre bien plus satisfait des voitures 2026 que de la génération précédente, qu’il jugeait trop rigide.

Il se sent également davantage connecté à cette nouvelle Ferrari, ayant participé activement à son développement en simulateur. "C’est une voiture au développement de laquelle j’ai participé sur le simulateur. Une part de mon ADN s’y retrouve, donc je me sens plus connecté à elle."

La meilleure réactivité de la monoplace à l’inscription en virage et une fenêtre de réglages mécaniques plus large offrent des signaux encourageants. Hamilton a beaucoup expérimenté cet aspect dès le début des essais, affinant son approche à mesure que la Ferrari progressait.

Avec une Scuderia globalement en bonne forme, même si elle semble encore légèrement en retrait par rapport à Mercedes sur le rythme de course, Hamilton devrait disposer d’un package plus compétitif qu’en 2025. Mais la question centrale demeure : saura-t-il exploiter pleinement cette voiture pour rivaliser, voire prendre l’ascendant, sur Leclerc ?

Si le début de saison rappelle trop l’année passée, les interrogations sur son avenir pourraient rapidement resurgir, aussi bien à l’extérieur que dans l’esprit du septuple champion du monde.

Max Verstappen : un carrefour existentiel

Indépendamment de la compétitivité réelle de Red Bull Racing, Max Verstappen aborde 2026 comme un pilote arrivé à un tournant de sa carrière.

Red Bull semble avoir réussi son pari en produisant son premier moteur de F1 : une base de performance solide, une fiabilité rassurante et une excellente facilité de pilotage. Mais même cela pourrait ne pas suffire. Si l’écurie autrichienne débute la saison avec seulement le quatrième meilleur ensemble châssis-moteur, Verstappen se retrouvera à lutter pour des podiums plutôt que pour des victoires, une situation difficilement acceptable pour un pilote de son calibre.

À cela s’ajoute son rejet assumé de cette nouvelle ère réglementaire, et en particulier de l’importance accrue de la gestion de l’énergie. Un aspect qu’il déteste au point d’affirmer que même une voiture gagnante ne suffirait pas à compenser son désintérêt.

Ces frustrations s’inscrivent dans un contexte plus large de doutes sur son avenir à long terme en F1. Verstappen critique ouvertement les courses sprint, l’allongement du calendrier, la multiplication des circuits urbains... et les nouvelles règles constituent un nouveau point de friction entre la discipline actuelle et sa vision personnelle du sport.

La saison 2026 pourrait donc peser lourdement dans sa réflexion sur la poursuite ou non de sa carrière en Formule 1. D’autant plus que des projets comme les 24 Heures du Nürburgring ou du Mans, s’il venait à les explorer, pourraient renforcer son attrait pour un autre univers du sport automobile.

Un problème de luxe, certes, mais révélateur du malaise existentiel auquel même le meilleur pilote de la grille peut être confronté.

Fernando Alonso : un cruel parfum de déjà-vu

Il y a une ironie presque cruelle dans la situation de Fernando Alonso. La fin potentielle de sa carrière en F1 pourrait être compromise par le même facteur qui l’avait freiné plus d’une décennie plus tôt : Honda.

Après avoir attendu vingt ans l’opportunité de piloter une voiture conçue par Adrian Newey, Alonso aborde 2026 sans même la certitude de pouvoir viser une arrivée sous le drapeau à damier de la première course. Le package apparaît limité en performance et suscite des inquiétudes encore plus grandes en matière de fiabilité.

Au mieux, l’Espagnol entame la saison en espérant un développement rapide pour atteindre un niveau compétitif en milieu de peloton. Les grandes ambitions initiales du projet semblent désormais suspendues à un fil, et il existe un risque réel que les difficultés de Honda érodent à la fois sa foi dans l’équipe et les dernières années véritablement compétitives de sa carrière.

Au regard de l’échec douloureux de son retour chez McLaren en 2015, une telle issue représenterait un ultime retournement de situation amer. Alonso ne peut espérer qu’un rebond plus tard dans la saison, ou une dynamique positive à prolonger en 2027 s’il décide de poursuivre.

Une chose est sûre : 2026 s’annonce comme l’une des campagnes les plus éprouvantes de sa carrière, mettant à rude épreuve sa patience... et peut-être sa franchise légendaire.

Oscar Piastri : des attentes trop lourdes dès le départ ?

Passé tout près du titre mondial en 2025, Oscar Piastri espère naturellement disposer dès 2026 d’une occasion immédiate de prendre sa revanche. Mais les conditions ne semblent pas réunies.

McLaren devrait débuter la saison derrière Ferrari et Mercedes, malgré un progrès moteur attendu pour Melbourne. L’écurie britannique semble notamment accuser un retard dans sa compréhension des nouvelles exigences liées à la gestion de l’énergie.

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur le potentiel global de la voiture, les premiers indices laissent penser que Piastri ne disposera pas d’un package capable de jouer le titre dès l’entame du championnat.

À cela s’ajoute une préoccupation plus subtile mais potentiellement déterminante. La fin de saison 2025 a mis en lumière les difficultés de l’Australien à extraire de l’adhérence et à attaquer avec confiance dans les virages lents, surtout lorsque la voiture glissait sur ses pneus.

Or, les monoplaces 2026, avec leur appui aérodynamique réduit, glissent davantage dans l’ensemble. Le temps passé dans les portions qui avaient mis Piastri en difficulté augmente, tandis que les sections rapides, où il excelle habituellement, offrent moins d’avantages comparatifs.

Lors des essais, Piastri n’est pas apparu aussi immédiatement à l’aise que son équipier Lando Norris, même s’il a montré une nette progression au fil des deux semaines à Bahreïn. Une adaptation rapide reste possible, mais le début de saison pourrait être délicat pour un pilote qui vise un retour immédiat dans la course au titre.