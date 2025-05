Haas F1 : Komatsu interdit à ses pilotes d’imiter Verstappen avec le GT3

Max Verstappen a-t-il pris trop de risques en cours de saison en allant rouler sur la dangereuse Nordschleife ?

C’est le point de vue de Ralf Schumacher, qui a récemment exposé ses arguments (à lire ici).

Mais il n’est pas le seul dans le paddock à considérer cela trop dangereux pour des pilotes de F1. Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1, l’interdit par exemple à ses pilotes.

Verstappen a pourtant souligné jeudi à Imola qu’il n’avait pas abordé les essais à l’aveugle, car il avait déjà effectué d’innombrables tours du circuit en simulation.

"J’en ai fait des milliers. Donc, pour moi, en vrai, il s’agissait surtout de connaître le niveau de la grille, le nouveau revêtement par endroits, et le niveau d’adhérence de la voiture. Bien sûr, quelques obstacles ici et là… Le plus important, c’est de savoir exactement où l’on va, et je le savais déjà. Et je préfère le faire avec une voiture plus rapide que les autres car vous ne dépendez pas de ce que vont faire les autres voitures sur la piste."

Mais si Red Bull n’a rien contre le fait que le pilote se lance dans d’autres disciplines pour le plaisir de la course - il souhaite faire les 24 Heures du Nurburgring - Komatsu affirme que Bearman et Ocon n’y serait pas autorisé. Et pas uniquement à cause du danger.

"Max, c’est Max. Mais pour nos pilotes, c’est non !"

"C’est la règle du pas à pas. Max est multiple champion du monde, n’est-ce pas ? Oli est un débutant."

"Même Esteban a encore beaucoup à prouver. Il est concentré. Quel est l’intérêt qu’ils participent à une autre course ?"

"Je pense qu’ils s’amusent au volant d’une F1. Ils ont beaucoup de chance de piloter une F1 pour leur travail. C’est très amusant, je trouve."

Interrogé sur la question de savoir si cela était interdit dans leurs contrats, il a répondu : "Je ne me souviens pas du contrat, pour être honnête, s’il est précis ou non. Le jet-ski, c’est différent. Le ski, c’est différent, non ? Et l’escalade, c’est différent, bien sûr."

"Au-delà du danger que cela représente, honnêtement, ils sont juste concentrés sur la F1, c’est déjà assez chargé. Vous savez, entre ces 24 courses – ce n’est pas comme si on manquait de courses – ils doivent soigner leur condition physique et mentale, et entre-temps, ils doivent travailler avec des ingénieurs et des simulateurs."

"Ce n’est pas comme s’ils restaient chez eux à réfléchir à ce qu’ils vont faire. Ils ont déjà assez de pain sur la planche."