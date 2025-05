Verstappen a explosé le record de la Nordschleife d’une dizaine de secondes

Les dirigeants de Red Bull pourraient être mécontents de la performance de Max Verstappen, qui aurait battu un record sur le légendaire tracé de la Nordschleife du Nürburgring la semaine dernière.

C’est l’avis de l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher, après que le quadruple champion du monde a participé à une séance d’essais de la série Nürburgring Langstrecken (NLS) au volant d’une Ferrari 296 GT3, sous le pseudonyme « Franz Hermann ».

Des images embarquées d’autres voitures ont montré la voiture de marque Verstappen.com Racing effectuant des dépassements à grande vitesse (voir vidéo ci-dessous). Le pilote de 27 ans aurait ensuite réalisé un meilleur temps au tour de 7 min 47 secondes, légèrement supérieur au record officiel du tour en GT3.

Mais Verstappen a été en réalité bien plus rapide ! Le record a été explosé d’une dizaine de secondes.

"Il a en réalité fait 7 min 35 secondes. C’est un chrono exceptionnel. C’est vraiment exceptionnel," confie Schumacher.

Un autre ancien pilote de F1, Timo Glock, a ajouté : "J’ai entendu dire que ses premiers et deuxièmes tours étaient déjà au top. Il a passé beaucoup de temps dans le simulateur, mais cela prouve une fois de plus son talent et sa capacité d’adaptation à une voiture."

Alors Verstappen pourrait-il prendre une année sabbatique l’année prochaine pour observer la toute nouvelle réglementation de la F1 et peut-être même courir en GT3 – la Nordschleife lui permettant d’obtenir la licence spécifique obligatoire ?

"Je ne peux pas imaginer cela," reprend Schumacher.

"Il a déjà sa propre écurie de GT3, mais il s’amuse encore trop en Formule 1 pour simplement partir. Regardez la vitesse à laquelle il s’est envolé pour Miami et s’est mis dans le bain alors qu’il venait tout juste d’être père. Cela prouve qu’il aime toujours ça."

Ce qui est clair, pense Schumacher, c’est que les dirigeants de Verstappen en F1 ne seront pas particulièrement ravis de sa séance sur la Nordschleife.

"J’ai vu les vidéos qui ont fleuri sur les réseaux. Max prend beaucoup de risques selon moi. Si j’étais le directeur d’écurie de Max, je ne trouverais certainement pas ça si intéressant de piloter sur la Nordschleife."

"Je sais que beaucoup de gens n’aiment pas l’entendre, mais je trouve cela incroyablement dangereux, surtout à une vitesse aussi élevée. Mais bien sûr, nous savons que Max pilote mieux que la plupart des autres."

De son côte, Kimi Antonelli, pilote Mercedes F1 a défendu Verstappen et ses activités, expliquant que "les gens se font une fausse idée" du pilote Red Bull.

"C’est génial de rouler en GT3. J’ai moi-même beaucoup piloté ces voitures avec mon père pour me préparer."

"Sur la piste, Max est une bête, mais en dehors, c’est un gars très sympathique. Il aime beaucoup le GT et les courses sur simulateur, donc nous avons beaucoup en commun."

"D’ailleurs nous échangeons beaucoup à ce sujet. J’ai appris à mieux le connaitre avec mon arrivée en F1 et je pense que parfois, les gens se font une fausse idée de Max."