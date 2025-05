Le pneu tendre C6, reflet du cahier des charges ’difficile’ de Pirelli ?

Alors que le pneu tendre n’avait pas posé problème en essais libres vendredi, les pilotes ont été confrontés à de la surchauffe ce samedi, et des gommes C6 qui n’étaient pas faciles à mettre dans la bonne fenêtre d’utilisation. Oscar Piastri pense que la raison se situe dans le pilotage lié aux tours qualifs.

"Je pense que c’est simplement parce que nous allons tous plus vite. On baisse le niveau d’essence, on augmente le régime du moteur, on pousse plus fort. Je ne sais pas à quel point nous étions plus lents hier - peut-être pas tant que ça au final" a déclaré le pilote McLaren F1.

"Mais je pense que lorsque vous commencez à attaquer davantage, les pneus finissent par lâcher. Ils étaient déjà en difficulté hier, mais aujourd’hui, je pense que le C5 était plus rapide que le C6, probablement, ou qu’il était certainement plus agréable à piloter. Donc, je pense que lorsque vous attaquez plus, vous exposez encore plus les faiblesses du pneu."

Russell s’interroge sur les raisons pour lesquelles la situation a été celle-ci, et il pense qu’il faudrait réussir à faire en sorte que les mediums ne remplacent pas les tendres : "Comme l’a dit Oscar, je pense que l’idée d’aller plus doucement pour créer plus de variété en course est une bonne idée."

"Mais nous avons en quelque sorte anticipé cela - il y aura de nombreux circuits où le C5 sera meilleur que le C6. La question qui se pose alors est la suivante : voulez-vous revenir à l’allocation alternative des pneus, où vous devez faire un dur, un moyen et un tendre en qualifications ?"

"Ensuite, vous avez des pneus meilleurs pendant les séances d’essais - nous pouvons alors faire plus de tours, les fans peuvent nous voir conduire davantage. Je pense qu’il s’agirait d’un point médian raisonnable - une sorte d’obligation d’utiliser des pneus durs, moyens et tendres pour les trois séances."

"Sinon, si l’on se base sur la journée d’aujourd’hui, la prochaine fois que nous irons sur un circuit à vitesse relativement moyenne et élevée avec le composé C6, tout le monde se qualifiera avec les C5, et il ne devrait pas en être ainsi."

Piastri pense aussi que le débat sur les courses à un seul arrêt et la dégradation montre le cahier des charges particulièrement difficile pour Pirelli : "Nous verrons en course. Les pneus les plus tendres ont été conçus pour le dimanche, afin d’augmenter le nombre d’arrêts aux stands."

"Je pense que Pirelli a fait un meilleur travail cette année avec les pneus, et je pense que c’est la raison pour laquelle nous voyons plus de courses avec un seul arrêt. Il y a donc des points positifs - pour nous en tout cas - dans ces courses avec un seul arrêt et des pneus qui se sentent un peu mieux. Mais nous verrons après la course."

"Si c’est encore une course avec un seul arrêt, alors il est évident que nous devrons retourner un peu plus à la planche à dessin. Mais il est difficile de fabriquer un pneu qui soit performant sur un tour et qui ne se détruise pas en course. Nous verrons donc après la course. Ce sera un meilleur test pour savoir si ces pneus tendres ont fonctionné ou non."

Max Verstappen a une idée de la raison pour laquelle le C6 surchauffe et subit de la dégradation : "Je pense que c’est juste le tracé de cette piste. Il y a trop de virages à grande vitesse. Probablement que lorsque vous allez sur un circuit avec des virages à plus faible vitesse, ce sera un peu mieux. Nous verrons la semaine prochaine comment cela se passera."