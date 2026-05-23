Haas F1 essaie encore de ’comprendre’ les évolutions de la VF-26 au Canada

Esteban Ocon ne veut pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la forme de Haas F1 au Grand Prix du Canada, alors que l’équipe testait deux voitures différentes ce vendredi. Le Français s’est qualifié 14e pour le Sprint, devant son équipier, et il s’est senti plutôt à l’aise, même si les vibreurs sont difficiles à utiliser avec la VF-26, ce qui coûte un temps précieux sur le Circuit Gilles Villeneuve, dont le rythme est basé sur la capacité à franchir ces trottoirs un peu brutaux.

Interrogé par Canal+ sur l’étonnement de voir l’ancienne spécification de la Haas terminer devant les nouvelles pièces, il a expliqué que ce n’est pas si étonnant, et qu’il est trop tôt pour juger le véritable potentiel des nouveautés.

"Non, c’est trop tôt pour donner un avis et tirer une conclusion pareille. C’est important qu’on essaie de comprendre si on était dans la bonne fenêtre d’utilisation. C’est une piste très étrange avec beaucoup de vibreurs, de virages lents et de poussière" explique Ocon.

"On a eu tous les deux des difficultés avec les vibreurs, les vibreurs extérieurs, ça nous a empêché de longer les murs. On a amélioré ça pour la qualif mais ça manquait toujours, et on devra voir ce qui se passe pour améliorer ça pour demain."

Oliver Bearman s’est qualifié juste derrière son équipier, et il admet être frustré par les difficultés à mettre dans de bonnes conditions le nouveau package d’évolutions, qu’il était donc le seul à étrenner ce vendredi.

"Honnêtement, la journée a été difficile. Nous nous attendions à ce que le package d’évolutions soit plus facile à mettre sur les rails, et nous nous attendions à ce qu’il soit un pas en avant immédiat, mais cela n’a pas vraiment été le cas" a déclaré Bearman.

"Nous avons vraiment galéré en essais libres et nous n’avons pas appris grand-chose, et nous avons fait un grand changement pour les Qualifications Sprint, donc nous devons voir si cela a fonctionné. J’ai manqué d’adhérence en piste et j’ai eu du mal à me sentir en confiance avec l’équilibre que nous avions, alors voyons ce que nous pouvons apprendre ce soir."

"C’est dommage, mais c’est le format Sprint. Avec le nombre d’interruptions que nous avons eues, nous n’avons pas accompli la moitié de notre programme de roulage, et si vous apportez une mise à jour comme celle-ci et qu’il y a des interruptions comme il y en a eu, cela rend les choses encore plus difficiles."