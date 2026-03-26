Ferrari souhaite organiser des tests collectifs à Monza lors de la pause forcée d’avril
Mais cette idée ne séduit pas toutes les équipes de F1
Les discussions dans le paddock de Suzuka concernant d’éventuels essais organisés par Ferrari à Monza s’essoufflent, face à la résistance des écuries rivales et à la nouvelle intervention de la FIA au sujet du règlement de la Formule 1 pour 2026.
L’annulation des Grands Prix du Golfe d’avril a libéré un créneau inattendu dans le calendrier, alimentant les spéculations selon lesquelles Ferrari pourrait profiter de cette période pour effectuer des essais supplémentaires et inviter d’autres équipes à se joindre à elle.
Frédéric Vasseur, directeur de l’écurie, a déclaré à propos de cette pause : "Après cette course, nous aurons également un mois à Maranello, qui sera important pour analyser les données recueillies lors des trois premières courses et poursuivre le développement de la voiture dans la bonne direction."
Si les premières informations faisaient état d’une journée de tournage pour Ferrari à Monza, il semble que l’équipe italienne souhaite bien organiser un test avec toutes les équipes en première intention.
Monza a apparemment été évoqué comme un lieu possible, les équipes et les pilotes pouvant s’entrainer sur l’un des pires circuits attendus plus tard dans la saison pour la gestion de l’énergie, un débat qui a dominé les premières courses de cette nouvelle ère.
Cependant, l’idée présentée à la FIA semble peu susceptible d’aboutir. Les écuries rivales, dont Mercedes - actuellement en position dominante - ainsi qu’Aston Martin, Williams et McLaren, seraient réticentes à approuver des essais supplémentaires. Pour l’instant la porte n’a pas encore été fermée mais la décision sera prise au plus tard ces prochains jours.
Rien n’empêche toutefois Ferrari de procéder à ses propres essais à Monza mais ceux-ci se limiteront à 200 kilomètres par jour, soit 400 kilomètres en tout si la Scuderia décide de griller ses deux journées de tournage toujours à sa disposition.
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
Notre rendez-vous habituel d’analyse post Grand Prix se déroulera ce dimanche à 18h pour évoquer avec vous la course de Suzuka.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Ferrari
- Ferrari souhaite organiser des tests collectifs à Monza lors de la pause forcée d’avril
- Ferrari peut-elle vraiment rivaliser avec Mercedes à Suzuka selon Leclerc ?
- Ferrari veut confirmer les ’points positifs’ au Japon, avec un espoir de victoire ?
- Ferrari demande des clarifications sur l’aileron avant ’à deux phases’ de Mercedes F1
- Antonelli : comment Ferrari a laissé filer son futur prodige chez Mercedes F1
Calendrier - circuits F1
- Ferrari souhaite organiser des tests collectifs à Monza lors de la pause forcée d’avril
- Météo F1 - GP du Japon : un week-end parfait... jusqu’à dimanche ?
- Madring : un chantier loin d’être terminé et qui inquiète la F1 à 6 mois du GP d’Espagne
- Suzuka devrait limiter l’effet ’yo-yo’ des dépassements
- La F1 face à la crise géopolitique, les plans pour éviter une fin de saison amputée