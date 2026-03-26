Ferrari souhaite organiser des tests collectifs à Monza lors de la pause forcée d’avril

Les discussions dans le paddock de Suzuka concernant d’éventuels essais organisés par Ferrari à Monza s’essoufflent, face à la résistance des écuries rivales et à la nouvelle intervention de la FIA au sujet du règlement de la Formule 1 pour 2026.

L’annulation des Grands Prix du Golfe d’avril a libéré un créneau inattendu dans le calendrier, alimentant les spéculations selon lesquelles Ferrari pourrait profiter de cette période pour effectuer des essais supplémentaires et inviter d’autres équipes à se joindre à elle.

Frédéric Vasseur, directeur de l’écurie, a déclaré à propos de cette pause : "Après cette course, nous aurons également un mois à Maranello, qui sera important pour analyser les données recueillies lors des trois premières courses et poursuivre le développement de la voiture dans la bonne direction."

Si les premières informations faisaient état d’une journée de tournage pour Ferrari à Monza, il semble que l’équipe italienne souhaite bien organiser un test avec toutes les équipes en première intention.

Monza a apparemment été évoqué comme un lieu possible, les équipes et les pilotes pouvant s’entrainer sur l’un des pires circuits attendus plus tard dans la saison pour la gestion de l’énergie, un débat qui a dominé les premières courses de cette nouvelle ère.

Cependant, l’idée présentée à la FIA semble peu susceptible d’aboutir. Les écuries rivales, dont Mercedes - actuellement en position dominante - ainsi qu’Aston Martin, Williams et McLaren, seraient réticentes à approuver des essais supplémentaires. Pour l’instant la porte n’a pas encore été fermée mais la décision sera prise au plus tard ces prochains jours.

Rien n’empêche toutefois Ferrari de procéder à ses propres essais à Monza mais ceux-ci se limiteront à 200 kilomètres par jour, soit 400 kilomètres en tout si la Scuderia décide de griller ses deux journées de tournage toujours à sa disposition.