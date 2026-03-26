Verstappen refuse de parler avant le départ d’un journaliste !

Max Verstappen s’est retrouvé au cœur d’un épisode inhabituel en marge du Grand Prix du Japon, à Suzuka, en refusant de débuter sa session médias tant qu’un journaliste précis n’avait pas quitté la salle !

Comme l’ensemble du plateau, le pilote de Red Bull Racing était présent aujourd’hui face aux médias à la veille du week-end de course, quelques jours après avoir roulé sur la Nordschleife. Mais le Néerlandais a adopté une position très ferme avant même de répondre à la moindre question.

D’après plusieurs informations concordantes, Verstappen a clairement signifié à l’équipe presse de Red Bull Racing dans l’hospitalité dédiée à l’équipe qu’il ne souhaitait pas s’exprimer en présence d’un journaliste du quotidien britannique "The Guardian", Giles Richards.

"Je ne parle pas tant qu’il n’est pas parti," a-t-il déclaré à ses collègues gérant les médias, refusant de débuter la session dans ces conditions.

"Sérieusement ?" a demandé Richards qui a entendu ce qui a été dit, ce à quoi Verstappen a répondu : "Oui."

L’échange s’est poursuivi alors directement entre eux.

Richards : "À cause de la question de l’année dernière ?"

Verstappen : "Oui."

Richards : "Vous voulez que je parte ?"

Verstappen : "Oui."

Richards : "C’est juste la question que je vous ai posée à Abou Dhabi ?"

Verstappen : "Oui."

Richards : "À propos de l’Espagne ?"

Verstappen : "Fichez le camp."

Richards : "Ça vous énerve vraiment à ce point ?"

Verstappen : "Oui, fichez le camp."

Une prise de position rare, qui souligne une tension persistante entre le quadruple champion du monde et certains représentants des médias.

L’origine de cet incident remonte donc à la saison précédente, à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, théâtre du dénouement du championnat.

Richards, le journaliste concerné, avait alors interrogé Verstappen sur un épisode controversé survenu plus tôt dans l’année, lors du Grand Prix d’Espagne, impliquant George Russell. La question portait notamment sur d’éventuels regrets concernant cet incident, et sur le rôle qu’il aurait pu jouer dans la perte du titre face à Lando Norris. Un sujet sensible, visiblement resté en travers de la gorge du pilote néerlandais.

"Vous oubliez tout le reste de ma saison", avait répond Verstappen à Richards à l’époque. "Vous ne parlez que de Barcelone. Je savais que ça arriverait. Vous me faites sourire bêtement. Je ne sais pas. Oui, ça fait partie de la course, au final. On apprend de ses erreurs. Le championnat ne compte que 24 manches. J’ai aussi reçu pas mal de cadeaux de Noël avant l’heure en deuxième partie de saison (de la part des pilotes McLaren), alors vous pouvez aussi poser des questions là-dessus."

Cet épisode intervient dans un contexte déjà chargé pour Verstappen, très sollicité ces derniers jours après son passage remarqué sur la Nordschleife et à l’approche d’un week-end important à Suzuka.

S’il n’est pas rare que des tensions existent entre pilotes et journalistes, un refus aussi explicite de participer à une session médiatique reste inhabituel à ce niveau de compétition.

Reste à voir si cet incident aura des répercussions sur les relations entre le pilote et la presse au cours du week-end japonais, voire au-delà. Si Verstappen peut en effet avoir une telle exigence dans son hospitalité, il ne peut pas l’avoir lors des conférences de presse officielles de la FIA... où il n’était pas l’un des six invités du jour.