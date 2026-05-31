Alpine F1 juge que les progrès de Colapinto viennent d’une ’combinaison de choses’

Alpine F1 estime que la performance de Franco Colapinto au Grand Prix du Canada montre que son niveau à Miami n’était pas une anomalie, alors qu’elle espère que c’est le début d’une série de formes régulières. L’Argentin a éprouvé des difficultés dans la première partie de la saison pour rivaliser régulièrement avec son coéquipier Pierre Gasly, comme en 2025, mais quelque chose semble s’être débloqué depuis Miami, où il a été constamment dans le top 10, comme à Montréal.

Bien qu’encouragé par le redressement de sa situation pour son jeune pilote, le directeur général d’Alpine, Steve Nielsen, affirme qu’il n’y a pas eu un seul catalyseur unique pour cette hausse des résultats.

"Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que c’est, c’est une combinaison de beaucoup de choses, mais ce ne sera pas le châssis, ça je peux vous le dire" a déclaré Nielsen à SiriusXM. "La raison pour laquelle nous avons changé de châssis est qu’il est très légèrement plus léger, c’était le troisième plutôt que le premier, et le premier est toujours un peu plus lourd."

"Donc, c’était conséquent plutôt que toute autre performance au-delà du poids. Franco s’en sort super bien, confiant, les choses semblent se mettre en place. Il a fait un super week-end à Miami et cela s’est poursuivi [à Montréal], donc Miami n’était pas un accident de parcours."

"Franco a toujours été talentueux, nous le savions. Parfois, il a eu du mal à exprimer ce talent de manière régulière, mais à en juger par les deux derniers, nous espérons être dans une nouvelle ère où il pourra le faire chaque week-end."

Maintenant que Colapinto est plus en forme, c’est Pierre Gasly qui est un peu plus en difficulté, mais régler ses récents problèmes est la priorité de l’équipe : "Même maintenant, Pierre n’est pas super content de l’équilibre de la voiture, donc nous avons définitivement des problèmes à régler."

"Et certains d’entre eux ont commencé à Miami, donc nous avons définitivement du travail à faire pour identifier cela. Il a réussi à contourner ces problèmes pendant la course et s’en est très, très bien sorti, mais il n’est pas totalement satisfait de la voiture."

Alors qu’Alpine est cinquième du classement après avoir terminé lanterne rouge au championnat l’année dernière, Nielsen affirme que ce n’est pas seulement le nouvel accord de fourniture de moteurs avec Mercedes qui a permis de franchir une si grande étape.

"Ce n’est pas une seule chose, ce sont des centaines ou des milliers de choses mieux faites. Oui, le moteur est très bon, mais ce n’est pas seulement cela, c’est un ensemble de choses. Nous avons conçu une bien meilleure voiture, nous l’avons dit lors des essais de pré-saison."

"Notre voiture est bien meilleure que celle de l’année dernière, ce sont donc des centaines, voire des milliers de détails légèrement mieux gérés, et la combinaison de tout cela donne une meilleure performance. Il n’y a pas de solution miracle, c’est un ensemble de choses."