Ferrari et Red Bull accélèrent leur développement à Monza et Silverstone

À l’approche du Grand Prix de Miami, un moment déjà charnière de la saison de Formule 1 avec beaucoup d’évolutions attendues sur les monoplaces 2026, plusieurs écuries accélèrent le développement de leurs monoplaces, à commencer par Ferrari et Red Bull Racing, qui ont roulé hier.

À Monza, la Scuderia a organisé une journée de tournage cruciale avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc, dans le but d’évaluer une évolution importante de la SF-26. La monoplace italienne disposerait d’un châssis nettement revu, un nouvel aileron avant et une meilleure intégration de son aileron arrière mobile dit Macarena. Le tout pour un gain théorique de quelques dixièmes.

Dans le même temps, Red Bull n’est pas en reste, l’écurie autrichienne misant elle aussi sur une réaction rapide. Sur quelques photos espion de son roulage à Silverstone avec Max Verstappen hier, on a pu apercevoir une RB22 fortement modifiée également.

McLaren a déjà annoncé hier l’arrivée d’une MCL40 presque totalement remaniée, en deux temps, à Miami et au Canada. Reste à savoir ce que Mercedes F1 sortira comme évolutions mais l’équipe de Brackley ne devrait pas être en reste.

Hamilton sous les projecteurs malgré lui

En parallèle de ces enjeux sportifs, Lewis Hamilton continue d’attirer l’attention en dehors des circuits, notamment en raison de sa relation avec Kim Kardashian.

Les deux personnalités ont été aperçues à plusieurs reprises ces dernières semaines, que ce soit lors du Super Bowl ou au festival Coachella. Plus récemment encore, ils ont été photographiés lors d’une session de surf à Malibu.

Malgré cette médiatisation, le septuple champion du monde tient à préserver une certaine discrétion. Selon des informations du Sun, Hamilton aurait refusé d’apparaître dans la prochaine saison de l’émission The Kardashians, bien que Kim Kardashian ait tourné certaines séquences évoquant leur relation, notamment lors de son déplacement au Grand Prix du Japon.

"Lewis préfère garder leur relation discrète," confie une source appartenant à l’équipe de tournage. "C’est illusoire de penser que Kim et Lewis vont tourner ensemble."