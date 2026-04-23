Un accord de 7 ans à venir pour le retour du GP de Turquie dès 2027

D’après plusieurs sources locales concordantes, la Turquie pourrait faire son retour au calendrier de la Formule 1 grâce à un accord à long terme.

Comme nous vous le rapportions il y a un peu plus de deux mois, les négociations se sont accélérées entres la FOM et Istanbul.

Etem Sayin, journaliste automobile turc, a écrit sur X qu’Istanbul Park est "confirmé, je crois" pour un retour dès 2027, ajoutant : "Un accord de sept ans pourrait être annoncé vendredi."

Bien que Sayin ne soit pas un observateur régulier du paddock de Formule 1, cette affirmation concorde avec les discussions en cours entre les autorités turques et les détenteurs des droits commerciaux de la discipline.

Le moment choisi pour cet accord est significatif, alors que l’incertitude plane toujours sur la fin du calendrier 2026 en raison de la situation au Moyen-Orient. La Formule 1 suit de près la possibilité de maintenir les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, une décision finale étant attendue d’ici fin mai.

L’Arabie saoudite a même proposé de déplacer son Grand Prix plus tard dans la saison si nécessaire, juste avant Abu Dhabi, bien que les écuries soient apparemment très réticentes à l’idée de faire quatre courses consécutives pour terminer l’année.

Dans ce contexte, la Turquie fait pression pour un retour à partir de 2027, tout en se positionnant comme un circuit de remplacement potentiel à court terme cette année.