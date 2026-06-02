’Je ne suis pas inquiet’ : Leclerc ne doute pas de sa Ferrari pour Monaco

Après un Grand Prix du Canada particulièrement compliqué pour Charles Leclerc, Ferrari aborde pourtant le rendez-vous de Monaco avec le statut de favorite aux yeux de plusieurs observateurs du paddock. De Kimi Antonelli à Lando Norris en passant par Andrea Stella, nombreux sont ceux qui estiment que la Scuderia dispose des armes nécessaires pour briller dans les rues de la Principauté, où Leclerc espère rapidement retrouver ses sensations.

Même si Ferrari traverse une période contrastée, les signaux sont étonnamment positifs avant le Grand Prix de Monaco. Malgré un week-end montréalais que Charles Leclerc a lui-même qualifié de pire de sa carrière, la Scuderia apparaît comme la référence attendue sur le tracé monégasque.

Le premier à avoir placé Ferrari au sommet de la hiérarchie potentielle a été Lando Norris après le Grand Prix du Canada. Un avis partagé par le leader du championnat du monde, Kimi Antonelli.

Le pilote Mercedes estime en effet que les caractéristiques de la SF-26 devraient parfaitement convenir aux exigences du circuit de Monaco.

"Ce sera très intéressant de voir où nous nous situerons là-bas, mais Ferrari est clairement la favorite parce qu’évidemment, avec ce petit aileron qu’ils utilisent à l’arrière sur l’échappement, ils génèrent énormément d’appui aérodynamique à basse vitesse," a expliqué l’Italien.

Cette confiance envers Ferrari intervient pourtant après un week-end très difficile pour Leclerc à Montréal, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton a réussi à décrocher une solide deuxième place.

Le Monégasque ne semble toutefois pas inquiet à l’idée de retrouver son jardin. Spécialiste reconnu du circuit urbain et héros local, il est convaincu que les caractéristiques de sa Ferrari seront bien mieux adaptées aux rues de la Principauté qu’au tracé canadien.

"Les sensations reviendront là-bas," a-t-il assuré dans les colonnes du Corriere dello Sport.

"Je ne suis pas inquiet, notre voiture ressemble beaucoup plus à une F1 taillée pour Monaco que pour le Canada."

Pour comprendre les difficultés rencontrées lors de la dernière épreuve, Leclerc comptait également analyser en profondeur les données de son équipier.

"La seule chose positive, c’est que Lewis avait exactement la même voiture que moi, et en étudiant ses données, j’ai essayé de trouver des réponses à mes difficultés actuelles," a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, Mercedes pourrait voir l’un de ses atouts techniques remis en question.

À partir du Grand Prix de Monaco, la FIA procédera à des contrôles des taux de compression des moteurs à température de fonctionnement et non plus à température ambiante. Cette évolution intervient après que plusieurs concurrents ont soupçonné Mercedes d’avoir trouvé une solution réglementaire lui permettant d’exploiter des niveaux de compression particulièrement élevés en conditions de course.

Une mesure qui pourrait potentiellement réduire l’avantage moteur dont semble bénéficier actuellement l’écurie allemande.

Du côté de Red Bull, l’approche est nettement moins optimiste. Max Verstappen craint que les faiblesses déjà observées sur les circuits bosselés ne se manifestent une nouvelle fois à Monaco.

"Nous allons avoir des difficultés sur tous les circuits présentant beaucoup de bosses," a reconnu le quadruple champion du monde.

Interrogé plus spécifiquement sur Monaco, le Néerlandais n’a pas manqué d’humour.

"Oh oui, ça va être fantastique ! Je pense que je vais commander un nouveau dos," a-t-il plaisanté.

Les nouvelles réglementations techniques ne devraient par ailleurs pas révolutionner le spectacle en piste dans la Principauté.

C’est du moins l’avis du directeur de Haas, Ayao Komatsu, qui ne s’attend à aucun changement majeur concernant les dépassements.

"Je pense que les choses resteront les mêmes à Monaco," a-t-il estimé.

"Nous devrions simplement accepter la manière dont les courses se déroulent là-bas plutôt que d’essayer de tout corriger."

Leader du championnat avec 43 points d’avance, Kimi Antonelli continue de surprendre pour sa première saison complète au sommet.

Son père Marco préfère toutefois tempérer l’enthousiasme grandissant autour du jeune Italien.

"Kimi se débrouille très bien, même au-delà des attentes, mais je pense qu’il doit encore progresser," a-t-il expliqué.

"En une seule année de Formule 1, on ne peut pas apprendre ce que d’autres pilotes ont appris en six, huit ou dix ans. Je pense qu’il sera véritablement prêt pour tout dans quelques années."