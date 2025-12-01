Face au harcèlement en ligne sur Antonelli, Red Bull rétropédale après ses accusations ’clairement incorrectes’

La polémique née au Qatar autour d’Andrea Kimi Antonelli a poussé Red Bull à clarifier sa position. L’équipe a reconnu s’être trompée après que deux de ses membres ont affirmé que le pilote Mercedes avait volontairement facilité le dépassement de Lando Norris en course. Une accusation qui a déclenché un flot de harcèlement à l’encontre de l’Italien de 19 ans.

L’incident remonte au Grand Prix hier, lorsque Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen, a informé son pilote qu’Antonelli "s’était écarté pour laisser passer Norris", permettant au Britannique de grimper au quatrième rang. Le message, diffusé en direct sur le flux international produit par Formula One Management, a rapidement fait réagir.

Or les images montraient qu’Antonelli avait simplement commis une erreur au virage 10, tirant large et laissant Norris en profiter. Une version que le jeune pilote a confirmée après l’arrivée. Ses propres communications radio reconnaissant son erreur n’ont jamais été diffusées à l’antenne.

À cette confusion s’est ajoutée une seconde accusation, attribuée cette fois à Helmut Marko, consultant de Red Bull, qui a également suggéré qu’Antonelli avait aidé Norris. Ce dépassement a eu un impact direct sur la lutte pour le titre, Norris marquant deux points de plus et prenant 12 unités d’avance au lieu de 10 avant la dernière manche de la saison.

Face à l’ampleur prise par l’affaire et aux réactions visant Antonelli, Red Bull a publié un communiqué lundi pour rectifier le tir. L’équipe y reconnaît que ses accusations étaient infondées et exprime ses regrets quant aux insultes subies par le pilote Mercedes.

"Les commentaires effectués avant la fin et immédiatement après le Grand Prix du Qatar suggérant que le pilote Mercedes, Kimi Antonelli, avait délibérément permis à Lando Norris de le dépasser sont clairement incorrects."

"Le replay montre qu’Antonelli a perdu momentanément le contrôle de sa voiture, permettant à Norris de le dépasser."

"Nous regrettons que cela ait mené au fait que Kimi soit harcelé en ligne."

Juste avant ce communiqué, le Dr Marko était lui aussi revenu sur ses propos dans une interview accordée à F1-Insider et a présenté ses excuses.

"J’ai revu les images très attentivement. La première fois, Antonelli aurait pu mieux se défendre (Marko fait référence à son duel à l’aspiration avec Oscar Piastri, qui arrivait dans la ligne droite des stands). La seconde fois, c’était une erreur de pilotage, pas intentionnelle."

Antonelli a dû couper ses réseaux sociaux depuis hier soir, victimes d’insultes et d’abus inexcusables.

"Je suis désolé qu’Antonelli ait été autant critiqué en ligne. Pour être parfaitement clair : il n’a pas laissé passer Norris intentionnellement," ajoutait le consultant de Red Bull.

Mercedes F1 s’apprête de son côté à soumettre à la FIA les commentaires et messages publiés sur les réseaux sociaux adressés à Kimi Antonelli. Plus de 1 100 commentaires graves ou suspects ont été signalés par les outils de gestion de communauté de l’écurie sur les comptes d’Antonelli, dont plusieurs menaces de mort ou souhaitant lui nuire.

Par ailleurs, plus de 330 commentaires graves ont été signalés sur les comptes de Mercedes.

Mercedes prend cette affaire très au sérieux et présentera ces commentaires à la FIA dans le cadre de sa campagne "Unis contre le harcèlement en ligne".