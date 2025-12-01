Pirelli s’étonne du ’mauvais choix’ stratégique de McLaren F1

Le débriefing de Pirelli après le Grand Prix du Qatar a mis en avant le fait que la stratégie de la course de Losail était évidente lorsque la voiture de sécurité est intervenue au septième tour, et que toutes les équipes ou presque ont décidé de rentrer changer de pneus pour ne garder qu’un seul autre arrêt à faire.

McLaren F1 n’a pas appelé ses pilotes, les obligeant à s’arrêter une fois en décalage et sans l’avantage d’une neutralisation. Cela a évidemment étonné Mario Isola, le directeur de Pirelli F1, qui ne pensait pas voir une équipe tenter une autre stratégie que l’évidente.

Avec des relais limités à 25 boucles au maximum, il était possible de garder sept tours de marge en faisant deux relais de 25 tours, et lorsque la neutralisation a eu lieu dans la septième boucle, s’arrêter était évident, comme l’explique l’Italien, qui détaille aussi les composés pneumatiques et leur utilisation.

"Tous les choix stratégiques de la course ont été conditionnés par l’entrée en piste de la voiture de sécurité au seul moment possible qui a imposé tous les arrêts ! Fascinant même si McLaren a clairement fait le mauvais choix" a déclaré Isola.

"Le composé medium s’est avéré être le meilleur compromis entre une bonne adhérence dès le départ et un niveau de performance adéquat tout au long du relais."

"Bien que la quasi-totalité des pilotes n’ait utilisé le composé dur que pour le dernier relais jusqu’à l’arrivée, le composé C1 aurait également été compétitif à mi-course. Les temps au tour ont montré que, dans certains cas, il offrait de meilleures performances que le composé C2 medium dans les derniers tours.

"Tous les composés ont affiché une usure très limitée, permettant aux pilotes d’attaquer au maximum. Le graining était bien moins important qu’auparavant, ce qui a réduit les cas d’usure extrême sans toutefois les éliminer complètement. Par conséquent, la limite de 25 tours s’est avérée appropriée pour éviter tout problème."

"Les rebondissements passionnants de cette course, avec des niveaux de performance inédits et de nouveaux records du circuit établis tout au long du week-end, reflètent une saison entière marquée par une compétition plus serrée que jamais. Il n’est donc peut-être pas surprenant que le championnat se joue désormais lors de la dernière course, avec trois prétendants très sérieux en lice."