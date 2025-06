’Comme deux F1 qui font l’amour sans transpirer !’ : Horner s’amuse des McLaren

Après avoir déploré les mauvais résultats de son équipe au Red Bull Ring, qui ont un impact significatif sur les chances de titre pour Max Verstappen, après avoir aussi taclé assez fortement Mercedes F1 pour sa course et sa volonté de lui prendre son pilote, Christian Horner a adopté un ton bien plus romantique pour McLaren F1 !

Le directeur de Red Bull Racing a comparé la course serrée des deux McLaren à "deux F1 qui font l’amour" tant les deux pilotes ont réussi à se suivre de près pendant toute la première partie de la course.

L’équipe de Woking a décroché son quatrième doublé de la saison en Autriche, Lando Norris s’imposant avec brio devant Oscar Piastri, qui a été très incisif lors du premier relais sur son équipier.

"Ce qui est vraiment impressionnant, et je ne vois aucune autre équipe capable de le faire, c’est de voir à quel point Oscar est capable de se rapprocher de Lando avec une voiture très chargée en carburant en début de course."

"Il a fait l’amour avec le putain de pot d’échappement de son équipier tour après tour, et les pneus n’étaient pas en train de mourir malgré la chaleur. Pour moi, c’est leur avantage !"

"Ils ont réussi à créer une F1 qui protège vraiment bien ses pneus et qui est clairement bien équilibrée."

"Je ne vois aucune autre voiture capable de suivre d’aussi près sans dégrader les pneus avant ou arrière. Je ne comprends pas vraiment. Comme deux F1 qui font l’amour sans transpirer !"

"McLaren, même quand ils se livrent une course acharnée, ils ont une longueur d’avance sur le reste du peloton, et nous, nous allons nous concentrer sur une course à la fois. On ne pense pas au championnat, on se concentre juste sur la prochaine course."