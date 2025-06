Norris : Je n’avais rien à prouver, mais ça fait du bien

Après avoir dû laisser sa place à Alex Dunne en EL1, Lando Norris a pourtant dominé tout le reste du week-end au Red Bull Ring : des EL2 à la course, il aura mené chaque session, y compris Q1, Q2 et Q3 !

Le Britannique n’a pas du tout volé sa victoire en Autriche donc. Mais quel était le meilleur moment de son week-end ?

« Franchir la ligne d’arrivée ! C’était le meilleur moment, mais il y a eu beaucoup de plaisir, avec Oscar, surtout dans le premier relais. Quelques moments serrés, de belles batailles. »

Les McLaren F1 ont en effet donné quelques frissons au public… et au muret des stands orange.

Lando Norris peut-il revenir en détail sur cette belle bataille, qu’il a pour une fois remportée, contre son coéquipier ?

« Juste beaucoup de tours à regarder dans mes rétroviseurs à la sortie du virage 1 et jusqu’au virage 3. C’était stressant, c’est sûr, pas la position la plus confortable, mais c’était une belle bataille entre nous. »

« Puis une course assez longue à partir de là, car je n’ai jamais eu un écart confortable, et Oscar a continué de m’attaquer pendant les deux relais suivants. Donc, oui, c’était amusant, mais une course délicate, bien gérée. »

En se battant roue contre roue avec Oscar, Lando Norris a-t-il appris quelque chose de nouveau sur son coéquipier ?

« Non. Nous avons juste eu de belles batailles, et nous en avons eu quelques-unes par le passé. Certes, elles n’ont probablement pas duré aussi longtemps, mais non, nous savions tous les deux à quoi nous attendre l’un de l’autre. »

« Nous voulons tous les deux courir durement et loyalement. Cela va dans les deux sens, et bien sûr, il faut mettre Montréal derrière nous, et derrière moi c’est certain. C’est quelque chose que j’aurais aimé ne jamais voir arriver, mais c’était bien de pouvoir sortir et avoir une belle bataille et repousser les limites. Il y a eu des moments serrés, mais rien qui aurait pu faire trop transpirer Andrea ou le muret des stands. »

Lando Norris a fini avec 20 secondes d’avance, soit un arrêt gratuit, devant la Ferrari de Charles Leclerc. Cela montre que les deux McLaren F1 ont attaqué en course !

« Oui ! Surtout dans le premier relais. Après une dizaine de tours, l’écart était déjà d’environ cinq secondes. Et je savais quelle serait notre fenêtre d’arrêt au stand, ou ce qui était prévu. Et je me disais qu’il n’y avait aucune chance qu’on y arrive. »

« Oscar attaquait aussi, et nous avons su assez vite que nous ne courions pas contre les Ferrari derrière avec une voiture rapide, et nous regardions vers l’avant. »

« Mais le premier relais fut difficile simplement parce que je ne parvenais pas à recharger ma batterie, et c’était une partie assez stratégique de la course. J’étais donc toujours vulnérable pour ces raisons. Mais dès que j’ai fait l’arrêt au stand, j’ai pu recharger la batterie pour la première fois, et j’ai pu être un peu plus à l’aise. »

Lando Norris regonflé à bloc avant Silverstone ?

Après sa bourde au Canada, qu’il a volontiers avouée, Lando Norris se replace de la meilleure des manières au championnat et reprend surtout de la confiance et du moral. Il en avait besoin.

« Oui, c’est gratifiant pour moi. Cela me donne une bonne confiance. Je n’ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, honnêtement. »

« J’aime me prouver des choses à moi-même, probablement plus qu’à quiconque. Ce fut donc un bon week-end sans faute à partir de la EL2. Je me sentais très à l’aise et en contrôle de la voiture et j’ai performé exactement comme je le veux et comme je le dois. J’ai juste eu un week-end propre. »

« C’est ce que j’ai eu. Ce n’est pas que je n’ai pas été capable de le faire avant et le rythme a toujours été là à certains moments. Il y a juste eu des raisons différentes pour différentes choses. Mais faire le travail que j’ai fait, je suis assez content. »

« Mais cela ne vient pas facilement. Je travaille beaucoup. Je travaille bien plus qu’auparavant en dehors de la piste avec l’équipe, sur le simulateur, avec ma propre équipe, en essayant d’améliorer tout ce que je peux, sur et en dehors de la piste. »

« C’est une chose positive de voir beaucoup de ces choses payer immédiatement. Un bon pas dans la bonne direction. Il en faut encore plus, donc j’en veux plus. Nous allons donc continuer à travailler. »

Pour autant, comme au Canada, Lando Norris a dû demander parfois des conseils à son ingénieur, par exemple pour négocier au mieux les virages à haute vitesse. Un ‘appel à un ami’ que Lando Norris assume.

« Cela fait partie des améliorations générales que nous avons essayé d’apporter. C’était plus des améliorations normales que j’ai essayé de faire. Juste des choses dont on a besoin quand on essaie de gagner une course. »

« Autant j’aime ne pas avoir de radio et simplement faire mon propre truc et me concentrer, autant quand on a des gars rapides derrière ou devant soi, il n’y a rien de mal à demander un peu de conseils et d’aide de temps en temps. »

« J’essaie simplement d’utiliser les gars que j’ai autour de moi. Mes ingénieurs, mes ingénieurs de performance, ils regardent beaucoup plus de données que je ne peux en voir. Évidemment, c’est moi qui suis dans la voiture, mais quand un gars vous rattrape ici et là et qu’il y a des virages où l’on peut s’améliorer, alors je veux savoir ces choses. »

« Je dirais que ce n’est rien de plus que des améliorations générales, mais aussi moi qui essaie d’être un peu plus ouvert à l’aide parfois. »