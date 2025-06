Red Bull l’admet : une journée ’noire’, le championnat est terminé pour Verstappen

Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a reconnu que les chances de l’écurie de remporter le titre de champion du monde de Formule 1 étaient « réduites » après ce qu’il a qualifié de « journée noire » pour Max Verstappen au Grand Prix d’Autriche.

Le champion du monde en titre a été éliminé dès le premier tour, après avoir été percuté par la Mercedes de Kimi Antonelli au virage 3.

L’abandon de Verstappen met fin à sa deuxième plus longue série de points – et la quatrième de l’histoire de la F1 – qui le laisse à 46 points du vainqueur Lando Norris au championnat, et à 61 d’Oscar Piastri.

Le Néerlandais a toujours été sceptique quant à ses chances de conserver le titre des pilotes tout au long de la saison, mais Marko a maintenant rendu un verdict accablant sur ses chances.

"C’est une journée noire. L’écart est quasiment impossible à combler. Si rien de spécial ne se produit, nous devons considérer que le championnat est terminé."

Marko pensait que Verstappen aurait eu le rythme pour briguer le podium, après un départ en septième position dû à un drapeau jaune en qualifications.

Cependant, ses chances se sont envolées presque immédiatement lorsqu’Antonelli, cherchant à remonter lui-même, a percuté la RB21.

"Max a pris un bon départ, puis est parti vers l’extérieur avant le virage 3 pour éviter les ennuis. Kimi est sorti de nulle part et nous a percutés avec ses roues bloquées."

"L’analyse montre que nous aurions pu nous battre pour le podium. Mercedes n’était pas rapide et les Ferrari n’étaient pas vraiment impressionnantes non plus. McLaren était hors de portée."

"On ne les a plus revues, mais comme je l’ai dit, un podium aurait été possible. Au départ, on peut prendre des risques mais il faut se préparer à ce que quelqu’un derrière nous fasse une bêtise. Dans ce cas Max ne pouvait vraiment rien faire."

Pour Christian Horner, c’est presque le même constat.

"Je pense que McLaren, on voit bien comment ils déroulent une course. Ils ont une longueur d’avance sur le reste du peloton. Et quand ils sont en bataille, c’est avec beaucoup de précautions. Donc nous ne pouvons pas compter sur deux pilotes qui vont péter les plombs."

"Helmut est pessimiste, je ne suis pas très optimiste. De notre côté, nous nous concentrons sur une course à la fois. Du coup, nous ne pensons même pas aux championnats. Nous nous concentrons uniquement sur la prochaine course, Silverstone, et sur ce que nous pouvons y accomplir ? Même chose à Spa, même chose à Budapest."

Malgré une course désastreuse sur son propre circuit, Horner garde une confiance exceptionnelle en son équipe.

"Malgré les mauvais résultats, nous avons toujours une équipe solide. Malheureusement, les performances que nous espérions ne se sont pas concrétisées. Nous approchons de la fin de la réglementation actuelle, et je pense que nous avons quelques difficultés avec les outils dont nous disposons actuellement, mais nous avons toujours le groupe fondamental d’il y a 18 mois qui a conçu la voiture, avec laquelle nous avons tout gagné sauf une course."