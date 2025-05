Brown se moque à nouveau d’Alpine F1 pour avoir perdu Piastri

Zak Brown a de nouveau taclé Alpine F1 pour avoir perdu Oscar Piastri au profit de son équipe, McLaren F1.

L’Australien prouve cette année selon lui à quel point l’écurie française avait « raté le coche » en oubliant de lui faire signer un contrat alors qu’il était pilote de réserve et d’essais pour le compte d’Enstone.

Engagé chez Alpine, Piastri a quitté l’équipe faute de contrat signé pour rejoindre McLaren, où il s’est imposé depuis comme l’un des meilleurs pilotes de la grille.

Le mois d’août 2022 a donné lieu non seulement à un tweet tristement célèbre, mais aussi à une évolution significative sur le marché des pilotes de F1 : Piastri a annoncé qu’il ne remplacerait pas Fernando Alonso chez Alpine, comme l’espérait l’écurie, mais qu’il quitterait le navire pour rejoindre McLaren.

Alpine, qui pensait que le jeune homme de 22 ans était sous contrat, a porté l’affaire en justice auprès du Conseil de reconnaissance des contrats de la FIA (CRB), qui a déterminé que Piastri était bien un agent libre et pouvait donc rejoindre McLaren, suscitant l’indignation de personnalités comme Otmar Szafnauer, qui a critiqué « l’intégrité humaine » de Piastri.

McLaren a accordé à Piastri un contrat pluriannuel, prolongé à plusieurs reprises depuis, témoignant de sa confiance dans le jeune pilote.

Brown, désormais en tête du championnat, a raillé à nouveau Alpine, lui reprochant de ne pas avoir recruté "le prochain Lando Norris".

"Nous avons fait progresser Lando, et Oscar, nous l’avions identifié comme le prochain Lando. Alpine a un peu raté le coche et manqué son coup. Merci Otmar."

"Nous avons réussi à recruter Oscar, et il a fait un travail fantastique depuis. Nous avons deux pilotes incroyablement compétitifs."

Peu importe qui était responsable, ce fut une affaire embarrassante pour Szafnauer, le PDG de l’époque Laurent Rossi, et toute l’équipe Alpine. Deux ans plus tard, Szafnauer répond sans délai et déclare être injustement blâmé.

"Après sa fin de carrière en F2, Alpine avait conclu un contrat prévoyant une option sur Oscar Piastri comme pilote de Formule 1 pour Alpine, et ce contrat n’a jamais été exécuté," explique Szafnauer.

"En novembre, il y avait un délai de deux semaines pour le faire, mais ça n’a pas été le cas. Ce que je veux dire, c’est qu’au CRB, où Alpine a perdu à cause d’une mauvaise procédure, nous avons publié un communiqué de presse, et ce communiqué comportait mon portrait."

"Donc, premièrement, cela n’avait rien à voir avec moi. Je n’étais même pas là. Deuxièmement, le service communication, qui ne dépendait pas de moi, a pensé que c’était une bonne idée de dissimuler l’incompétence des personnes qui travaillaient chez Alpine à l’époque en publiant ma photo sur le communiqué."

"Cela a simplement montré à l’époque que certaines personnes au sein de l’organisation Alpine n’étaient pas dignes de confiance et cherchaient à m’avoir, et qu’elles ne collaboraient donc pas avec moi."