Tsunoda a fait un ’grand pas en avant’, Hadjar impressionne Marko

Helmut Marko est satisfait des performances de Yuki Tsunoda jusqu’à présent chez Red Bull, après que le pilote japonais a remplacé Liam Lawson.

Alors que beaucoup pensaient que Tsunoda n’aurait jamais sa chance chez Red Bull, c’est finalement ce qu’il a obtenu après seulement deux courses, Lawson étant rétrogradé chez Racing Bulls.

Tsunoda a terminé 12e et 9e lors de ses deux premières courses avant un accrochage au premier tour avec Pierre Gasly lors du dernier Grand Prix.

Malgré ces résultats limités, Marko s’est dit satisfait de ce qu’il avait vu de Tsunoda jusqu’à présent.

"Sa vitesse est bonne, tout comme son approche. Quand les choses sérieuses arrivent en qualifications, il perd du temps sur Max, mais la marge normale est de deux ou trois dixièmes. Tsunoda poursuit sa route et apprend la voiture."

"Un accident comme celui avec Gasly au premier tour du GP d’Arabie Saoudite, ça peut arriver ; d’après nos calculs, il aurait pu terminer sixième. Et c’est un énorme progrès, car avant lui, notre deuxième voiture frôlait rarement le top dix."

Cependant, les éloges de Marko pour Tsunoda sont bien pâles comparés aux commentaires de l’Autrichien sur Isack Hadjar, Marko déclarant que le rookie était "la révélation de cette première phase du Championnat du Monde".

"Il ne connaissait pas la plupart des circuits, mais il a toujours été rapide dès le départ et a commis peu d’erreurs, hormis celle de l’Australie."

"Isack réalise en course ce que beaucoup de débutants en Formule 1 peinent à accomplir : il signe régulièrement de bons chronos tout en gérant très bien ses pneus. Il exécute tout cela avec une relative sérénité."

Quant à la situation de Red Bull Racing, Marko a déclaré qu’il s’attendait à ce que McLaren prenne l’avantage lors de la course de ce week-end à Miami.

"Nous parlons d’un circuit complètement différent, mais surtout, il faut s’attendre à des températures plus élevées. Sur le papier, ce n’est pas un avantage pour nous. À Djeddah, nous étions à huit dixièmes de McLaren lors de la troisième séance d’essais libres, dans des conditions nettement plus chaudes que plus tard en qualifications."

"Nous et nos autres adversaires nous attendions à ce que McLaren prenne le large. Mais cela ne s’est pas produit. À Miami, cependant, nous nous attendons à ce que les conditions soient plus favorables à McLaren."

"Notre tâche actuelle consiste à développer une fenêtre de travail plus large pour notre monoplace et à travailler à la réduction de certaines faiblesses de la voiture avant les courses européennes, afin d’améliorer ainsi sa vitesse de base."