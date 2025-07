’Bravo à la FIA’ : McLaren F1 approuve la gestion de la pluie en Belgique

La direction de course de la F1 a subi de nombreuses critiques à la suite de l’attente qui a précédé le véritable départ de la course du Grand Prix de Belgique, à cause de la pluie qui a frappé Spa-Francorchamps en début d’après-midi ce dimanche.

Si plusieurs avis s’opposent, celui d’Andrea Stella rejoint une majorité des pilotes : la prudence doit être de mise. Le team principal de McLaren comprend la frustration de certains observateurs mais rappelle l’enjeu de sécurité.

"Je pense que la course a été gérée de manière très judicieuse par la FIA, car nous savions qu’il allait beaucoup pleuvoir, et je pense que sur un circuit comme celui-ci, si vous prenez les décisions trop tard, il peut être trop tard et le résultat pourrait être difficile" a déclaré Stella.

"Je pense donc qu’il était judicieux d’anticiper, et le fait de retarder la course nous a permis de courir dans des conditions humides, puis nous sommes passés à des conditions sèches, mais pour être honnête, nous sommes à Spa, nous ne savions même pas combien de temps la course sur piste sèche allait durer."

"Et nous savions qu’il pouvait y avoir à nouveau des conditions humides à la fin. Je pense donc que, de notre point de vue en tant qu’équipe, nous saluons toujours le travail de la FIA lorsque cela est mérité, et je pense que c’est l’un des cas où cela doit être salué."

"Car je comprends qu’il serait assez divertissant de voir les voitures rouler dans des conditions humides, mais nous devons tous être conscients que la vitesse moyenne à Spa est si élevée que les voitures déplacent une telle quantité d’eau qu’il est tout simplement impossible de voir quoi que ce soit."

"Nous avons déjà vu à Silverstone qu’une voiture a percuté la boîte de vitesses d’une autre voiture, car il était impossible de la voir, et elle était plus basse, et il y avait moins d’eau. Nous ne voulons donc pas voir la même chose à Spa, donc bravo à la FIA."

Norris piégé par le circuit, pas par sa batterie

L’Italien confirme que le petit problème de batterie subi par Lando Norris au départ n’a pas été la raison du dépassement d’Oscar Piastri, car ce dernier avait lui aussi un souci similaire. En revanche, la nature du tracé explique notamment pourquoi le poleman n’a pas pu se défendre.

"En réalité, en ce qui concerne l’utilisation de la batterie au redémarrage, je comprends qu’il y a eu une légère anomalie qui s’est produite des deux côtés. Il n’y a donc rien qui aurait dû pénaliser Lando en particulier par rapport à Oscar. Je suis encore en train de vérifier les données, mais c’est le premier retour que j’ai reçu."

"Je pense donc que le dépassement s’est finalement produit parce qu’il est très difficile pour la voiture en tête du peloton d’arriver en premier dans le virage 5. Ce n’est pas impossible, mais cela nécessite d’avoir un avantage considérable au moment de franchir la ligne d’arrivée, ce qui n’était pas le cas pour Lando dès la relance."

Norris a failli remonter sur son équipier en fin de course, mais il a perdu du temps régulièrement à cause d’erreurs que comprend Stella : "Lando a connu quelques blocages de roue dans le virage 1 et un léger survirage dans le virage 9, ce qui lui a fait perdre du temps."

"Je pense que cela nous a empêchés d’avoir une bataille intéressante à la fin. Mais pour être honnête, même Oscar a perdu un peu de temps à plusieurs reprises dans le virage 1. C’est très difficile quand on pousse autant dans ces conditions."

"Il est très difficile de toujours rouler dans les limites de l’adhérence, et il n’est pas facile non plus de toujours garder la voiture sur la ligne de course où l’adhérence est maximale, étant donné qu’on peut la perdre très rapidement parce que la piste est encore un peu humide."