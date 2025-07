’On ne court plus sous la pluie’ : La F1 sous le feu des critiques

L’approche prudente de la Formule 1 sur les courses sous la pluie a été vivement critiquée après un GP de Belgique très controversé dans son déroulement hier.

Max Verstappen, Lewis Hamilton et Helmut Marko ont été les principaux critiques concernant le long retard de la FIA et son refus de démarrer la course sur une piste totalement mouillée.

Malgré un pari risqué de Red Bull et d’autres équipes sur les réglages pour la pluie, la course a été retardée pendant une durée interminable, ne commençant qu’après la fin des fortes pluies, de longs moments sous le soleil qui perçait et avec plusieurs tours derrière la voiture de sécurité avant un départ lancé.

"C’est comme ça qu’on gâche une belle course classique sous la pluie," a déclaré Verstappen. "Il vaudrait mieux dire : ’Vous savez quoi, on attend que ce soit complètement sec et on partira en slicks’."

"Ce n’est pas ça, une course sous la pluie."

Souvent en désaccord avec la FIA, le quadruple champion du monde s’est une fois de plus montré très critique.

"Ils font ce qu’ils veulent. Ils décident. Je trouve ça dommage pour tout le monde. On ne reverra plus jamais ces courses classiques sous la pluie."

"C’est un peu décevant, car nous avions discuté après Silverstone pour être un peu plus prudents dans nos décisions. Mais c’était l’autre extrême pour moi."

Interrogé sur le moment où la course aurait pu commencer après l’heure de départ initiale de 15 h, Verstappen a répondu : "Tout de suite. Il ne pleuvait même pas."

"Bien sûr, entre le virage 1 [La Source] et le virage 5 [Les Combes], il y avait beaucoup d’eau, mais si on faisait deux ou trois tours derrière la voiture de sécurité, la piste aurait été beaucoup plus dégagée, et le reste de la piste était, de toute façon, prêt à être utilisé."

"C’est un peu dommage. Bien sûr. Je savais qu’ils seraient un peu plus prudents après Silverstone, mais cela n’avait pas de sens non plus."

Verstappen a estimé que les plaintes des pilotes concernant la visibilité pendant le tour de formation rendaient la situation trop dramatique.

"Entre le 1er et le 5e virage juste ! Ce ne serait que pour quelques tours, et plus on roule, mieux c’est. Et si on ne voit pas, on peut toujours lever le pied. À un moment donné, on verra."

"Et je pense aussi que la pluie qui est tombée après entre 15h et 16h était encore supportable si on avait continué à faire des tours de toute façon. Ensuite, on prend toutes les décisions avant la course en fonction de la pluie. Du coup, ça gâche la course."

Le sentiment de Verstappen concernant la réaction excessive de la FIA à Silverstone a été partagé par Lewis Hamilton, qui a également estimé que les choses auraient pu démarrer plus tôt.

"Nous avons évidemment commencé la course un peu trop tard, je dirais. Je n’arrêtais pas de crier : ’C’est prêt, c’est prêt’. Et ils ont continué à tourner en rond."

"Je pense qu’ils ont probablement réagi de manière excessive par rapport à la dernière course, où nous leur avions demandé de ne pas relancer la course trop tôt en raison de la mauvaise visibilité, et je pense que ce week-end, ils ont exagéré. Et nous n’avions pas besoin d’un départ lancé."

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, a été tout aussi direct : "Nous devons repenser toute la procédure. Avec deux ou trois tours derrière la voiture de sécurité, nous aurions pu évacuer l’eau de la piste et partir une heure plus tôt."

Il a ajouté que ce retard avait ruiné la stratégie de Red Bull : "Notre stratégie avec les réglages pluie n’était plus valable."

Nico Hülkenberg a qualifié ce long retard de "gâche-l’ambiance".

Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing mais aussi ancien directeur de la sécurité de la FIA a ajouté : "Je suis sûr que la FIA avait ses raisons, mais pour nous, en tant qu’équipe, cela nous a surpris. Fondamentalement, nous avons attendu non seulement que la pluie cesse, mais aussi que le soleil revienne, et nous avons ensuite effectué de nombreux tours derrière la voiture de sécurité."

"Je suis sûr que la FIA avait ses raisons, mais dans notre cas précis, avoir privilégié le roulage sur sol mouillé nous a coûté des performances, mais cela fait partie du jeu."

D’autres ont cependant défendu la précaution prise. Carlos Sainz, codirecteur de l’Association des pilotes de Grand Prix, a qualifié la décision de « correcte », rappelant le récent passé tragique de Spa. "Compte tenu du mauvais historique de la course, mieux vaut être trop prudent que de pécher par excès de risque."

"J’ai beaucoup de respect pour le directeur de course, car il nous a dit après Silverstone et les accidents là-bas qu’il jouerait la carte de la sécurité ici, et c’est ce qu’il a fait. C’est pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir."

Son collègue, le directeur du GPDA, George Russell, était tout à fait d’accord.

"Le fait est que, quand on roule à plus de 320 km/h au départ d’Eau Rouge et qu’on ne voit absolument rien – autant avoir les yeux bandés – ce n’est pas de la course, c’est juste de la stupidité. Donc, sachant que le temps allait clairement être sec à partir de 16 h, je pense qu’ils ont pris la bonne décision."

Et les dirigeants du GPDA n’étaient pas les seuls à approuver la façon dont les choses avaient été gérées.

Charles Leclerc a déclaré : "Sur un circuit comme celui-ci, avec ce qui s’est passé historiquement, je pense qu’il ne faut pas l’oublier. Je préfère la prudence que trop tôt. Nous informerons probablement les personnes qui ont pris cette décision que c’était peut-être un peu tardif, mais que je n’aurais rien changé."

Oscar Piastri, vainqueur de la course, a ajouté : "Même avec Lando devant moi, je ne voyais rien. On ne peut qu’imaginer ce que cela représente pour les pilotes de l’arrière."

"Je pense que ces dernières années, en particulier ici, nous avons fait savoir à la FIA que nous préférions privilégier la sécurité plutôt que de prendre le moindre risque. Et je pense que c’est ce que nous avons fait. Si on était exigeants, on aurait peut-être pu faire un tour de formation de moins. Mais globalement, si c’est un tour trop tôt, est-ce que ça en vaut la peine ? Non."