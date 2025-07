Williams F1 : Vowles se félicite que le package ’fonctionne’ après des points samedi et dimanche

Williams F1 a inscrit des points lors du Sprint et de la course au Grand Prix de Belgique, avec deux sixièmes places, respectivement pour Carlos Sainz et Alex Albon. James Vowles, directeur de l’équipe, fait le bilan d’un week-end délicat mais satisfaisant sur le plan comptable.

"Un week-end solide pour nous, avec Alex et Carlos en sixième position lors de la course et du Sprint de samedi. Les conditions étaient difficiles sur toute la ligne" explique Vowles, détaillant ensuite la course de ses pilotes.

"Alex a réalisé une course de concentration et sans faute. Nous avons réalisé un bon arrêt au stand et une bonne stratégie, ce qui lui a permis de conserver sa sixième place, malgré une défense difficile face à Lewis pendant la majeure partie de la course."

"Concernant Carlos, nous avons fait le pari le matin que la course serait mouillée plus longtemps. Comme plusieurs autres équipes, nous avons installé un aileron arrière légèrement plus grand. Nous n’avons parcouru qu’une dizaine de tours sous la pluie, et les réglages de la voiture sont nettement plus lents sur le sec."

"Cela n’a donc pas porté ses fruits. Mais vu notre point de départ, c’était un choix judicieux d’essayer d’offrir un apprentissage, une compréhension et des opportunités à Carlos plus tard dans la course. Nous n’avons pas bien exécuté l’arrêt au stand de Carlos. Nous allons analyser cela et veiller à progresser tout au long de la saison, en évoluant au plus haut niveau possible."

Comme Albon l’a signifié après la course, le GP de Belgique montre de nouveau que la Williams est performante, et que le package est en mesure de marquer des points dans toutes les conditions.

"Pour l’avenir, ce qui me motive, c’est que ce package fonctionne. C’était un week-end solide, même si le milieu de peloton reste serré, mais j’ai hâte de participer aux prochaines courses où nous serons également performants sans aucun doute."