Bottas se sent toujours ’au top’ pour un projet à long terme comme Cadillac F1

Valtteri Bottas affirme que son contrat avec Mercedes lui permet de courir en dehors de la Formule 1 mais il n’en ressent pas le besoin pour l’instant : il se concentre sur sa présence au sein de l’équipe allemande pour travailler sur son retour.

Après avoir perdu son baquet chez Sauber à la fin de l’année dernière, le vainqueur de dix Grands Prix est revenu chez Mercedes – où il était notamment le coéquipier de Lewis Hamilton – comme pilote de réserve.

Il est désormais lié à un baquet au sein de la nouvelle écurie Cadillac F1 pour 2026. Le Finlandais avait déjà confirmé des contacts et il est souvent vu en discussions avec Graeme Lowdon, le directeur de l’équipe, dans les paddocks.

"J’espère revenir sur la grille. J’ai l’impression de ne pas avoir terminé mon parcours dans ce sport. J’ai encore quelques années devant moi. C’est l’objectif. Le plus difficile, c’est d’y parvenir."

L’accord de Bottas avec Mercedes l’oblige à assister aux 24 Grands Prix, mais il révèle que ce contrat lui donne également une certaine liberté.

"La première étape est d’être ici, avec une grande équipe," ajoute-t-il à propos des étapes à franchir pour un retour en F1. "Je me tiens informé de l’évolution de la situation, les équipes se préparant pour 2026."

"La F1 reste ma priorité mais contractuellement, je peux aussi participer à quelques courses pendant la saison. Pour l’instant, j’ai été trop occupé pour le faire, mais j’ai le sentiment que ma carrière de pilote n’est pas terminée. Sans la F1, je courrais ailleurs."

Bottas est aussi régulièrement photographié aux côtés de son patron et ami Toto Wolff dans le garage Mercedes, et presque aussi régulièrement félicité pour son rôle de mentor auprès du jeune remplaçant d’Hamilton, Kimi Antonelli.

"Il a encore beaucoup à apprendre," dit Bottas à propos des progrès de l’Italien de 18 ans.

"Il a beaucoup à assimiler, surtout sur des circuits sur lesquels il n’a jamais couru. Je peux mettre mon expérience à son service pour les réglages. Pour le pilotage, j’essaie de l’aider."

Après Djeddah, Bottas s’est rendu en Australie pour retrouver sa petite amie Tiffany, et tous deux ont participé à une épreuve du championnat du monde de cyclisme sur terre de 100 km près d’Adélaïde.

Avec son amour du cyclisme, devenu une véritable passion et un talent ces dernières années, Bottas pense que, même dans sa trentaine, il a encore les qualités requises pour courir à nouveau au plus haut niveau en Formule 1 et mener un projet à long terme comme celui de Cadillac.

"Pourquoi pas ?" répond le Finlandais lorsqu’on lui demande s’il serait encore en forme pour la F1 même à 40 ans en 2029.

"Je me sens au top de ma forme, tant physiquement que mentalement."