Dernier et à quatre tours, Bottas se défend après le GP du Canada

Le début de l’aventure Cadillac en Formule 1 continue d’être compliqué pour Valtteri Bottas. En difficulté tout au long du week-end du Grand Prix du Canada, le pilote finlandais a révélé que sa monoplace souffrait encore de plusieurs problèmes techniques qui n’ont pas pu être totalement résolus à Montréal.

Le Grand Prix du Canada a mis en lumière les difficultés persistantes rencontrées par Cadillac et Valtteri Bottas dans cette première saison du projet américain en Formule 1. À Montréal, le Finlandais n’a jamais semblé en mesure de rivaliser avec son équipier Sergio Pérez, largement plus performant durant l’ensemble du week-end.

Dès les premières séances sur le Circuit Gilles Villeneuve, Bottas a souffert d’un manque de confiance au volant d’une MAC-26 dont le comportement variait fortement d’une session à l’autre.

Même si l’écart de huit dixièmes concédé lors des qualifications sprint ne reflétait pas totalement la réalité - Bottas ayant été privé d’une seconde tentative rapide après le drapeau rouge provoqué par Fernando Alonso - la hiérarchie est restée identique lors des qualifications principales.

De quoi alimenter les spéculations sur son sort pour 2027, avec plusieurs sources l’indiquant comme possiblement évincé si de tels écarts persistent (à lire ici).

Le Finlandais n’a pas amélioré son sort dimanche et a finalement terminé le Grand Prix à la dernière place, avec quatre tours de retard sur le vainqueur Andrea Kimi Antonelli, avant de révéler l’ampleur des difficultés rencontrées tout au long du week-end.

"Nous avons eu quelques problèmes [à Montréal] avec les réglages, la voiture était très différente à chaque séance et même pendant le Grand Prix, il y avait certaines choses que nous ne pouvions pas corriger, donc la voiture n’était pas à 100 %," a expliqué Bottas, interrogé sur les doutes qui sont nés sur ses performances.

L’ancien pilote Williams, Mercedes et Alfa Romeo reconnaît également que ces problèmes affectent directement sa confiance au volant.

"Clairement, nous ne sommes pas encore dans une situation où je peux avoir une bonne confiance dans la voiture, mais nous savons aussi dorénavant que j’avais un souci avec ma puissance moteur, qui n’était pas à 100 %," a-t-il ajouté.

Seulement quelques manches après son arrivée en Formule 1, Cadillac poursuit encore une phase d’apprentissage particulièrement exigeante. Malgré les difficultés, Bottas souligne toutefois la vitesse à laquelle l’équipe travaille pour améliorer sa monoplace.

Interrogé sur le principal axe de progression actuel du projet Cadillac, le Finlandais a répondu sans hésitation : "La performance."

"Aussi bien mécaniquement qu’aérodynamiquement, nous devons progresser et trouver de nouvelles pièces, mais nous avons des nouveautés qui arrivent pratiquement à chaque course, et c’est une bonne chose."