Brown : McLaren F1 est prête à gérer le premier crash entre Norris et Piastri

Zak Brown, le PDG de McLaren, a répété et confirmé qu’il s’attend bien à un accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri cette saison.

L’Américain avait déjà dit qu’il ne s’agissait pas de savoir "si" ses deux pilotes, en lutte pour le titre en F1 cette saison, allaient se percuter à un moment au départ ou en course, mais "quand".

Avant le Grand Prix de Miami ce week-end, Brown est revenu sur cette déclaration et indique que l’équipe a déjà discuté de la manière dont elle gérerait une telle éventualité.

"Lando et Oscar sont deux pilotes incroyablement compétitifs et nous ne serions pas surpris si cette compétitivité se transforme en problème en piste," confie-t-il à The Race.

"Je sais que tout le monde attend ce moment avec impatience, et je pense que ce moment viendra où ils se livreront une course acharnée et que l’un d’eux commettra une petite erreur."

"Mais je ne m’inquiète pas du résultat. Comme nous en avons discuté, nous savons que c’est plus une question de quand que de si."

"Les pilotes peuvent se livrer une course acharnée et impeccable, et de temps en temps, il arrive que l’un d’eux commette une erreur. Si vous avez deux voitures côte à côte 24 fois par an, cela arrivera. Mais je pense que nous entretenons une relation privilégiée avec nos pilotes, et que les pilotes entre eux peuvent se livrer une bataille épique en piste et se serrer la main à la fin, même si cela implique un léger embrouillement entre les deux."

"Je ne voudrais pas d’autre duo quand je regarde la grille de départ. Ce sont des gars formidables, ils ont l’esprit d’équipe, ils sont excellents dans le garage, ils s’entendent bien et se motivent mutuellement."

Le fait d’avoir déjà discuté de ce qui pourrait se passer montre que McLaren veut être proactive dans la gestion de son duel interne.

"Tout le monde est plutôt détendu, car tout le monde comprend que c’est la course et que cela va arriver."

"Ce dont je suis convaincu, c’est qu’ils ne feront rien de sale pour se sortir mutuellement de la piste. S’il a un incident, ce sera certainement un incident de course. Peut-être qu’ils se battaient tous les deux pour un virage, peut-être que l’un d’eux a bloqué ses freins et a été un peu trop loin, que c’était une erreur de l’un ou de l’autre, mais on en parlera, on analysera la situation et on en tirera les leçons."

"Mais je ne vois pas de répétition de Suzuka [Prost et Senna en 1989/1990] avec nos deux pilotes se percutant volontairement."