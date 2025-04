Cadillac F1 : La liste se réduit déjà à Perez, Zhou et Bottas pour 2026

Le milliardaire Carlos Slim, bien connu en Formule 1 et principal soutien de Sergio Perez, pense qu’il est bien possible que l’ex pilote Red Bull revienne sur la grille de départ.

Le Mexicain de 35 ans passe actuellement 2025 chez lui avec sa jeune famille, mais, toujours soutenu par Telmex, il est perçu comme un des favoris pour rejoindre la nouvelle écurie Cadillac F1 pour 2026, qui se cherche un pilote expérimenté.

Slim, issu de la famille latino-américaine la plus riche du monde, a déclaré : "Je pense que cela dépend un peu de lui : de ce qu’il veut faire et des options qui s’offrent à lui."

"Je pense qu’un pilote comme Checo, qui a accompli tant de choses avec une carrière très complète, recherchera quelque chose qui puisse le passionner et qui puisse constituer un défi pour lui au bon moment."

"En attendant, il peut également se consacrer à ses affaires professionnelles. Je pense que cela dépendra de son enthousiasme pour un projet futur. Et cela dépendra davantage des propositions concrètes qui lui seront faites."

Un signe positif pour Perez, dont le contrat avec Red Bull a été rompu, pour un coût estimé à environ 20 millions de dollars pour l’écurie, est que le Mexique semble bien parti pour rester au calendrier de la F1.

Clara Brugada, présidente du gouvernement de Mexico, a déclaré il y a quelques jours qu’une prolongation du Grand Prix était imminente.

Et Mario Andretti, champion du monde 1978 et conseiller de Cadillac F1, a soutenu l’étude d’une candidature de Perez.

"C’est une option. Tout ce que je peux dire, c’est que les performances des 2e pilotes chez Red Bull montrent que Sergio s’en sortait finalement très bien."

De son côté, Juan Pablo Montoya a déclaré qu’il parierait gros sur un duo Sergio Perez / Guanyu Zhou, le Chinois étant pilote de réserve Ferrari, le fournisseur de moteurs de Cadillac de 2026 à 2028. De plus Zhou est managé par Graeme Lowdon, le directeur d’équipe de Cadillac F1.

"Sergio Perez serait un excellent choix pour Cadillac, et je parie que le duo se fera avec Guanyu Zhou. Ils seraient parfaitement compatibles. Guanyu est le remplaçant de Ferrari. Il pilotera, développera et travaillera. Il connaîtra tout de Ferrari, et ils optent pour un moteur Ferrari. Donc, vu sous cet angle, ce serait logique."

L’ancien pilote de F1 a également mis en garde Cadillac contre l’idée de faire piloter Colton Herta, car il estime que le passage de l’IndyCar à la F1 serait trop long à faire réussir pour le pilote américain.

"Certains disent que Cadillac devrait recruter un Américain. Je pense que ce serait fou si Colton Herta décidait de venir en F1. Je ne pense pas que ce soit aussi facile qu’il le pense. En termes de vitesse, je pense qu’Herta est suffisamment rapide et performant pour y parvenir. Mais passer de l’IndyCar à la F1 est un changement radical."

"Le simple choc de déménager en Europe et dans une culture différente serait si grand que je pense que cela lui ferait perdre la tête. S’il le faisait, ses chances de survie et de réussite seraient très minces."

Cadillac a peut-être déjà tiré cette conclusion, Andretti révélant avoir réduit ses options à trois pilotes. Potentiellement Perez, Zhou... et Valtteri Bottas.

"J’aimerais pouvoir vous dire les noms mais c’est quelque chose que nous gardons secret pour ne pas nous faire d’illusions sur certains aspects où cela pourrait ne pas se produire. Il y a trois pilotes parmi lesquels choisir. Trois pilotes, en réalité. Et je ne vais pas vous dire lesquels. Je pense donc qu’il est très important que nous gardions cela pour nous jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise."

"Il y a beaucoup de pilotes aux États-Unis, mais à cause des superlicences et de tout le reste, il n’y a pas vraiment de grance possibilité d’avoir un pilote américain dès le départ. Mais ce n’est toujours pas exclu."