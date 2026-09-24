Red Bull est ’dans le coup’ avec ses évolutions, Verstappen et Hadjar sont confiants

Red Bull a pu analyser les apports de son package évolué ce jeudi à Bakou, avec beaucoup de travail de fond sur la RB22 pour Max Verstappen et Isack Hadjar. L’équipe a montré des performances solides, certes loin des pilotes Mercedes F1 en termes de performance, mais avec une aisance rassurante au volant de la monoplace, qui embarque de nombreuses pièces revues, à commencer par des pontons modifiés et un nouveau diffuseur.

Le quadruple champion du monde a bouclé la journée en troisième place, et il se dit satisfait du rythme et du comportement de sa monoplace, ce qui n’est pas toujours le cas pour lui, puisqu’il est souvent mécontent au terme de la première journée.

"Aujourd’hui a été plutôt correct et j’étais assez satisfait de la voiture. Nous avons travaillé sur l’ajustement de quelques détails et essayé de trouver un peu plus de performance, donc c’était un bon début pour l’équipe" a expliqué Verstappen.

"Il semble que nous soyons dans le coup pour le moment et que nous pourrions nous battre pour une place sur le podium, il nous reste donc juste à trouver un peu plus de rythme. Les améliorations fonctionnent bien, ce qui est positif, nous verrons donc comment cela se goupillera demain."

Isack Hadjar a fait son retour en piste après trois Grands Prix d’absence, et il a subi immédiatement un problème mécanique durant la première heure. La deuxième a été plus fluide pour le Français, qui a terminé dans le top 10.

"C’est un bon retour pour moi aujourd’hui. Avec le problème de boîte de vitesses, je n’ai pu faire que quelques tours, mais j’étais vraiment heureux des sensations au volant et j’ai apprécié de retrouver la piste" a déclaré Hadjar.

"Lors des Essais Libres 1 et des Essais Libres 2, je n’ai pas réussi à faire beaucoup de tours rapides, il est donc difficile de juger le véritable rythme sur un tour, mais nous avons encore demain pour le faire."

"Avec les améliorations, les caractéristiques de la voiture restent les mêmes, mais elle donne l’impression d’être plus forte que celle que j’ai pilotée à Budapest, et je pense que nous sommes dans le match avec McLaren et Ferrari. J’hâte de reprendre la piste demain."

Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull Racing, fait le bilan de la première journée, et détaille les points à corriger avant la suite du week-end. Il prédit des écarts très serrés derrière Mercedes durant la suite du week-end.

"Dans l’ensemble, ce fut une journée plutôt positive dès le début des Essais Libres 1, à l’exception du problème de boîte de vitesses que nous avons eu sur la voiture d’Isack, que nous avons réussi à réparer à temps pour les Essais Libres 2."

"Nous avons reçu de bons retours des deux pilotes concernant l’équilibre de la voiture et les améliorations que nous avons apportées. Il y a des choses que nous devons régler, et nous cherchons à trouver un peu plus de vitesse d’ici demain."

"Mercedes semble être la voiture la plus rapide, en particulier sur les relais courts, McLaren et Ferrari sont difficiles à évaluer en raison de tout ce qui s’est passé en piste, mais nous devrions être dans le coup avec eux. C’était bien de revoir Isack dans la voiture, performant et dans le rythme immédiatement, sans aucun problème concernant son poignet."