Les pilotes Audi F1 tempèrent l’apport des évolutions de la R26 à Bakou

Audi F1 a effectué de grands progrès cette année, avec un début de saison dans le fond de la grille, et des dernières courses durant laquelle les deux R26 ont souvent été dans les points et en Q3. Avec une nouvelle évolution majeure qui arrive à Bakou, la structure allemande pourrait renforcer sa position à l’avant du peloton et ainsi remonter au championnat, notamment sur Haas.

Nico Hülkenberg est satisfait de voir ces progrès et s’attend à une fin de saison qui pourrait être particulièrement réussie pour son équipe, avec des progrès réguliers qui viennent valider une manière de travailler.

"Des journées intenses à venir, ce sera presque non-stop jusqu’à la fin de la saison. Mais je suis impatient, on a de bons circuits qui nous attendent, on a des évolutions dans la poche et j’ai hâte de les étudier, donc on est prêts" a déclaré l’Allemand, qui pense que les évolutions seront plus efficaces sur d’autres circuits.

"C’est plutôt axé sur les circuits lents mais il y a cette très longue ligne droite, donc je ne pense pas que ce sera un grand bénéfice, ni mauvais ce week-end. Mais on est bien établis dans le peloton, on se bat contre Alpine et Racing Bulls, et on veut continuer à les devancer autant que possible."

"Beaucoup de choses sont possibles, il y a un travail perpétuel en cours, on analyse, on améliore les choses et les processus. Ces derniers mois, la voiture est devenu un projet plus mature, on a mis une bonne dynamique, et tout se met en place. On veut progresser constamment, il y a des choses à améliorer mais les choses sont positives."

Gabriel Bortoleto est lui aussi satisfait de la saison européenne d’Audi, qui a apporté des points et confirmé le retour de l’équipe vers l’avant du peloton, ce qui pourrait être encore plus le cas dans les prochaines courses.

"L’équipe est dans une bonne situation, on se bat constamment pour les points, globalement à chaque course. C’est une bonne série, et on a des évolutions ce week-end, donc j’ai hâte de voir comment ça se passera. Je suis heureux, la saison se passe bien, mais on a envie que ça soit encore mieux" a noté Bortoleto, lui aussi prudent sur les évolutions.

"On verra, ce circuit a davantage de vitesse de pointe en ligne droite que de virages, mais le package aura un effet. Ce n’est pas sur ce circuit que l’on devrait le voir le plus, mais il y a un très bon potentiel. On espère que ça nous amènera de la performance, c’est juste difficile de savoir combien."