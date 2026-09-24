Audi F1 confirme Bortoleto et Hülkenberg pour la saison 2027

Audi F1 a confirmé aujourd’hui qu’elle ne modifiera pas son duo de pilotes pour la saison 2027. À Bakou, Mattia Binotto a annoncé que Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg conserveraient leurs baquets l’année prochaine, mettant ainsi fin aux éventuelles interrogations autour de la composition de l’équipe. Le dirigeant d’Audi a également détaillé les projets concernant Freddie Slater, premier membre du programme de développement des pilotes de la marque, qui commencera à remplir certaines fonctions en F1 dès 2027 avec, à plus long terme, l’objectif potentiel d’obtenir un baquet de titulaire.

Présent en conférence de presse à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Binotto a expliqué qu’Audi n’avait jamais véritablement eu besoin de discuter d’une modification de son duo pour la saison prochaine.

Bortoleto et Hülkenberg disposent déjà de contrats couvrant 2027 et leurs performances ont suffisamment convaincu l’équipe pour qu’aucun changement ne soit envisagé. Audi se dit notamment satisfaite de la vitesse affichée par ses deux pilotes.

Cette situation explique également pourquoi l’équipe n’avait jusqu’à présent pas jugé nécessaire d’effectuer une annonce particulière concernant son duo pour l’année prochaine.

"Nous n’avons eu aucune discussion concernant le plan approprié pour la saison prochaine. Nos pilotes étaient sous contrat, donc nous savions qu’il n’y aurait aucun changement. Mais au-delà de cela, je pense que nous sommes satisfaits de leur vitesse."

"Nous n’avons donc jamais vraiment annoncé ce qu’il en serait pour l’année prochaine parce que ce n’était pas nécessaire. Nous avons un duo qui est confirmé et dont nous sommes satisfaits."

Audi poursuivra donc avec la stabilité comme principe pour sa deuxième saison sous son identité de constructeur, Bortoleto et Hülkenberg restant les deux pilotes autour desquels le projet continuera de se développer.

Mais derrière son duo titulaire, la marque allemande prépare également l’avenir.

Freddie Slater occupe une place particulière dans cette stratégie. Le Britannique a été le premier pilote à rejoindre le programme de développement d’Audi et vient de terminer deuxième du championnat de Formule 3.

Slater avait même abordé la dernière manche de Madrid en tête du classement avant de finalement perdre le titre et de terminer vice-champion.

Binotto a confirmé qu’Audi avait déjà échangé avec son jeune pilote à propos de cette conclusion de saison, mais le constructeur reste particulièrement satisfait de son potentiel et de sa progression.

Son programme pour 2027 comprendra une arrivée en Formule 2 ainsi des activités directement liées à la Formule 1. Cela ne signifie toutefois pas qu’un baquet de titulaire lui soit déjà promis à une échéance précise.

Son avenir dépendra de la manière dont il continuera à progresser au cours des prochaines étapes de sa carrière.

"Fred fait bien sûr partie de notre programme de développement des pilotes. Il possède un gros potentiel. Il fait du bon travail. Il vient de terminer deuxième du championnat. Il était en tête du championnat avant le dernier week-end à Madrid. Il termine maintenant deuxième et je pense que nous en avons discuté avec lui."

"Des fonctions en F1 aussi, parce que cela fait partie du plan de développement. Un baquet en F1 à l’avenir, cela dépendra de la manière dont il continuera à progresser. Mais lorsque vous avez un pilote dans votre académie, d’une certaine manière, l’objectif est qu’il finisse tôt ou tard dans l’un de vos baquets en F1."

Si Slater confirme son potentiel en F2, le constructeur pourra à terme disposer d’une possibilité en interne de revoir son duo de Formule 1. Mais avant d’envisager cette promotion, Binotto veut voir le Britannique poursuivre son apprentissage.

Le dirigeant italien a notamment souligné l’évolution observée chez Slater au cours de sa saison de F3.

"Nous sommes satisfaits de lui et de la manière dont il a progressé. Si vous regardez sa saison de F3, depuis le début, où il sollicitait peut-être un peu trop les pneus, il est devenu plus équilibré, il gère mieux, il accumule de l’expérience et il a terminé cette saison de manière très solide."