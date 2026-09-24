Gasly septième, Colapinto 11e : Alpine F1 bien lancée à Bakou après les Libres 2

Alpine F1 a connu une première journée encourageante dans les rues de Bakou, avec une progression sensible entre les deux séances d’essais libres et une A526 qui semble disposer du potentiel nécessaire pour se mêler à la lutte dans le peloton. Septième des EL2, Pierre Gasly s’est montré particulièrement satisfait de ses sensations, tandis que Franco Colapinto a terminé aux portes du top 10, en 11e position. Un bilan positif pour l’écurie française, qui vise désormais une présence de ses deux monoplaces en Q3 avant de chercher à inscrire des points lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Comme souvent sur le circuit urbain de Bakou, les premières heures de roulage n’ont pas offert les conditions les plus simples. Une piste encore sale et un niveau d’adhérence réduit ont contraint les pilotes à construire progressivement leur confiance, tandis que plusieurs drapeaux jaunes ont perturbé les programmes.

Alpine a toutefois réussi à faire évoluer sa monoplace au fil de la journée, avec une deuxième séance nettement plus représentative de son niveau de performance.

Gasly en a notamment profité pour placer son A526 au septième rang des EL2. Le Français a progressivement repoussé les limites à mesure qu’il prenait confiance sur un tracé où les murs sanctionnent immédiatement la moindre erreur.

Son premier bilan est donc positif, même s’il reste conscient que certains adversaires directs d’Alpine ont introduit des évolutions susceptibles de modifier la hiérarchie au fil du week-end.

"C’était une bonne journée au volant, notamment en Essais Libres 2, où nous avons terminé septièmes. Je pense que nous pouvons être satisfaits de notre jeudi car je me suis globalement bien senti dans la voiture."

"Les conditions sont toujours piégeuses à Bakou et c’est un circuit où l’on n’est jamais totalement à l’aise. J’ai progressivement repoussé les limites à chaque tour, ce qui est positif pour mieux cerner le potentiel de la monoplace."

"Pour l’instant, je suis content de notre travail et j’aborde la suite du week-end avec confiance. Nous avons vu certains de nos rivaux dans le peloton apporter des évolutions qui les aideront certainement à gagner en performance."

"Nous nous concentrerons toutefois sur nous-mêmes et notre objectif est de poursuivre la dynamique de cette première journée positive."

De l’autre côté du garage, la journée de Colapinto a suivi une trajectoire similaire. L’Argentin a dû composer avec le manque d’adhérence des EL1, mais aussi avec les interruptions qui ont rendu difficile l’enchaînement de tours réguliers. À mesure que la piste s’est améliorée, il a néanmoins entrevu davantage de potentiel.

"Nous avons connu une première journée à la fois riche de défis et productive à Bakou et nous la terminons dans une position bien plus positive qu’au départ."

"La piste était assez sale et offrait peu d’adhérence en Essais Libres 1. Elle a beaucoup évolué au fil des tours, comme on peut s’y attendre sur un circuit urbain. La séance a été assez perturbée par les drapeaux jaunes, ce qui a affecté notre roulage, mais nous savions que la voiture avait encore du rythme à exploiter."

"Nous avons ensuite fait un pas en avant lors des EL2, où nous avons réalisé une meilleure session, plus représentative de notre potentiel."

"Nous avons encore beaucoup de travail pour améliorer la voiture et nous allons tous nous mobiliser ce soir pour continuer à progresser et viser une qualification positive demain."

Alpine veut placer ses deux voitures en Q3

Steve Nielsen se montre lui aussi encouragé par la progression observée au cours de la journée.

Pour Alpine, l’accumulation des tours était particulièrement importante jeudi. Sur un circuit urbain comme Bakou, l’évolution de la piste est importante et les pilotes doivent progressivement construire leur confiance pour se rapprocher des murs et exploiter toute la largeur disponible.

Avec Gasly 7e et Colapinto 11e, Nielsen considère que le potentiel de l’A526 est réel. L’objectif affiché est désormais de placer ses deux voitures dans la lutte pour la Q3, avant de viser les points en course.

"Nous avons effectué beaucoup de travail aujourd’hui. Sur un circuit de ce type, plus on accumule les tours, plus on apprend à mesure que l’adhérence augmente et que les pilotes gagnent en confiance."

"C’est toujours une piste difficile à maîtriser, surtout en début de week-end avec les conditions et le manque de grip sur l’ensemble du tracé."

"Nous avons bien progressé en Essais Libres 2, dès que Pierre et Franco ont pu réaliser des tours clairs, propres et réguliers. Cette séance s’est finalement révélée plus représentative du rythme de notre voiture avec Pierre à la septième place et Franco aux portes du top dix."

"C’est de bon augure. Le potentiel est là et nous pouvons encore trouver un peu plus de performance. Comme chaque week-end, notre but est que nos deux pilotes se battent pour la Q3 et pour les points."