Combien le PDG de la F1 a-t-il gagné en 2025 ? Le salaire XXL de Domenicali dévoilé

La rémunération de Stefano Domenicali à la tête de la Formule 1 vient d’être révélée dans le rapport annuel 2025 de la branche Formula One Management Limited (FOM). Le président et directeur général de la discipline a perçu près de 9,36 millions d’euros au cours de l’exercice, une somme en baisse par rapport à 2024 mais qui représente toujours une part très importante des revenus attribués à l’ensemble des administrateurs de la structure opérationnelle de la Formule 1.

Domenicali occupe les fonctions de président et directeur général de la Formule 1 depuis janvier 2021. Avant de rejoindre la direction de la discipline, l’Italien avait effectué une grande partie de sa carrière chez Ferrari, où il avait notamment occupé le poste de directeur de l’équipe pendant sept ans.

Il convient toutefois de distinguer Formula One Management de Liberty Media. Les deux entités sont séparées : la FOM constitue la branche opérationnelle du championnat, tandis que Liberty Media détient les droits commerciaux de la Formule 1.

Cette distinction est importante lorsqu’il s’agit d’interpréter les chiffres publiés. Les montants figurant dans le rapport annuel 2025 de la FOM sont nettement inférieurs à ceux pouvant être associés à l’activité globale de la Formule 1, puisqu’ils n’intègrent pas directement certaines activités commerciales particulièrement lucratives, notamment le merchandising et les contrats de diffusion télévisée.

Stefano Domenicali n’est pas nommé individuellement dans les 40 pages du document. Le rapport indique toutefois que le directeur le mieux rémunéré a perçu 9,36 millions d’euros, ce qui permet de déduire qu’il s’agit de l’Italien, compte tenu de sa fonction de président et directeur général de la Formule 1.

Cette rémunération représente une part considérable des 15,561 millions d’euros versés au total aux administrateurs de FOM.

Le chiffre de près de 9,36 millions d’euros doit cependant être interprété avec prudence. Le rapport précise que la rémunération comprend 2,3 millions d’euros provenant de dispositifs d’intéressement à long terme. Il est également indiqué que Domenicali a exercé des options sur actions.

Les 9,36 millions d’euros ne correspondent donc pas à un salaire annuel fixe qui constituerait une rémunération de base pour les années suivantes. Une partie importante du montant provient d’éléments variables et d’opérations liées aux mécanismes d’intéressement à long terme.

Le montant enregistré en 2025 est par ailleurs inférieur à celui de l’exercice précédent. En 2024, le dirigeant avait ainsi perçu 10,25 millions d’euros, soit environ 900 000 euros de plus que le montant enregistré pour 2025.

Les revenus de FOM progressent, mais les coûts aussi

Le rapport permet également de mesurer l’évolution de la situation financière de FOM au cours de l’année 2025. Son bénéfice avant impôts n’a progressé que très légèrement, passant de 23,283 à 23,400 millions d’euros.

Cette stabilité contraste avec la progression des revenus. Le chiffre d’affaires de FOM a augmenté de 9,2 %, passant de 460,278 à 502,632 millions d’euros.

Une grande partie de cette progression a cependant été absorbée par l’augmentation des dépenses liées au fonctionnement du championnat. Les coûts de fret, de déplacement et des autres activités logistiques ont notamment augmenté, avec parmi elles la production télévisée et le soutien technique lié au championnat.

Au total, ces coûts ont progressé de 8 %, soit une hausse de 17,550 millions d’euros, pour atteindre 242,307 millions d’euros.

Les dépenses de personnel ont également augmenté au cours de l’exercice. La FOM a poursuivi le développement de ses effectifs, qui sont passés de 726 à 803 employés.

L’augmentation des revenus s’est donc accompagnée d’une hausse sensible des coûts nécessaires à l’organisation et à la production du championnat, ce qui explique en grande partie la progression très limitée du bénéfice avant impôts malgré la croissance de l’activité.

Les annulations représentent un risque financier majeur

Le rapport annuel souligne par ailleurs un risque particulier pour FOM : l’annulation d’événements. La structure explique que ce scénario peut avoir des conséquences financières importantes puisque la majorité de ses revenus provient de l’organisation et de la tenue des différentes manches du championnat.

Aucune difficulté de ce type n’avait affecté la saison 2025, avec l’intégralité des événements maintenus au calendrier. La situation est toutefois différente en 2026, et les conséquences financières de ce risque devraient apparaître dans le prochain rapport annuel.

Plusieurs événements lucratifs au Moyen-Orient ont en effet été reportés ou annulés cette année, ce qui pourrait peser sur les comptes de FOM lors du prochain exercice.

La Formule 1 n’a toujours pas annoncé officiellement le sort des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, actuellement programmés pour clôturer la saison. Leur maintien ou leur annulation constitue donc également un enjeu financier pour la structure opérationnelle du championnat.

Stefano Domenicali avait d’ailleurs évoqué cette éventualité auprès des médias dès juillet. Le président et directeur général de la Formule 1 avait alors indiqué que la saison pourrait se terminer eu Europe (à Imola) si les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi venaient à être annulés.