Hamilton veut ’des directives claires’ pour limiter le danger des F1 2026 à Bakou

Ferrari a connu une journée plutôt positive à Bakou avec la quatrième place de Charles Leclerc et la cinquième de Lewis Hamilton pour conclure la journée. La SF-26 s’est montré plutôt conforme à ce qui était prévu par l’équipe et les deux séances ont été productives. Seul le Britannique s’est fâché après avoir été convoqué pour avoir gêné Liam Lawson, expliquant que les F1 2026 posent de gros problèmes sur ce circuit.

Leclerc reconnait que les performances ne sont pas encore celles qui étaient espérées pour l’équipe de Maranello après cette première journée, mais l’espoir est de progresser avant les qualifications pour celui qui a signé quatre pole positions sur ce tracé.

"Nous avons manqué de rythme lors des séances d’essais libres, il y a donc beaucoup de travail à faire ce soir pour combler l’écart. Nous allons passer en revue tout ce que nous avons appris aujourd’hui et travailler pour faire un pas en avant en vue de demain. J’espère que nous pourrons revenir plus forts pour les qualifications sur un circuit que j’adore piloter."

Lewis Hamilton était cinquième au terme de la journée et a été satisfait du programme accompli, en dépit d’un rythme légèrement en retrait. Il explique les défis qui ont été relevés durant cette première journée, et ceux qui attendent la suite de

"C’est toujours super de rouler sur ce circuit et la journée a été globalement productive. Les EL1 ont été encourageants, nous avons bouclé un certain nombre de tours réguliers et établi une base utile sur laquelle nous appuyer" a déclaré Hamilton.

"Il y a quelques domaines que nous devons examiner de plus près, mais nous avons récolté une quantité considérable de données et nous mettrons à profit la soirée pour comprendre où nous pouvons progresser davantage."

"La préparation des pneus reste un objectif important, en particulier pour veiller à ce que nous parvenions à les amener constamment dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Cela a un impact significatif à la fois sur l’adhérence disponible et sur l’équilibre général de la voiture, ce sera donc une priorité clé alors que nous nous préparons pour demain."

Le septuple champion du monde s’est exprimé sur l’incident impliquant Liam Lawson, lorsqu’il a bloqué la Racing Bulls, provoquant la colère de son pilote. S’exprimant en fin de journée, Hamilton a expliqué que les pilotes ne disposent actuellement d’aucune donnée ou simulation indiquant l’écart qu’ils doivent laisser à l’approche du dernier virage.

Dans son cas, il a estimé qu’il avait environ quatre secondes d’avance sur Lawson en entrant dans le dernier virage et a cru que l’écart était suffisant. Cependant, une fois qu’il a remis les gaz à fond, sa voiture a effectivement perdu de la puissance tandis que celle de Lawson comblait rapidement l’écart, prenant Hamilton par surprise.

"Nous en avons débattu, et je suis sûr que nous en parlerons lors du briefing des pilotes. Fondamentalement, avec les règles que la FIA nous a données cette année, lorsque vous arrivez au week-end, il n’y a pas de données ou de simulations pour dire que quand vous mettez les gaz à fond et que vous avez 500 chevaux de moins que la voiture derrière vous sur le tour, c’est l’écart que vous devez avoir avant qu’ils ne fondent sur vous."

"Ils ne vous disent pas la vitesse de rapprochement que vous allez avoir. Et j’avais quatre secondes d’avance, fondamentalement. Je suis arrivé dans le dernier virage en attaquant. Je pouvais le voir, mais je pensais que l’écart était suffisant."

"Je suis arrivé à fond, et ensuite la voiture se dirigeait vers le virage 18. C’est comme si la voiture s’était simplement éteinte, et il a comblé l’écart massivement. Et cela pourrait arriver à n’importe qui. Je pense qu’il faut des directives plus claires de leur part parce qu’aucun des pilotes ne veut avoir d’ennuis."

"Aucun d’entre eux n’essaie de gêner qui que ce soit. Notre seul et unique objectif est de s’écarter et d’obtenir également notre tour. Et donc je pense que nous en parlerons lors du briefing des pilotes sur ce que nous pourrions faire."

Le pilote Ferrari a souligné qu’une telle situation pouvait arriver à n’importe quel pilote et a appelé à des directives plus claires pour éviter des incidents similaires, avec notamment des consignes qui seraient bienvenues pour ces virages, avant celles sur le fait de se décaler à gauche dans la ligne droite données par le directeur de course avant le week-end.

"Ce que je leur ai dit qu’ils devraient faire, c’est que sur un tour unique, lorsque nous faisons un tour rapide, nous obtenons la puissance maximale à la sortie du dernier virage. Quand on passe par le 19, cela se réinitialise, et ensuite vous avez un peu plus de puissance ici."

"Et il ne devrait y avoir personne qui roule lentement dans les virages 18 et 19. Donc, même si vous êtes sur un tour lent, vous devriez quand même être obligé d’aller à fond dans le 18 et le 19 avec toute la puissance."

Les commissaires ont infligé une simple réprimande à Hamilton pour cette action.