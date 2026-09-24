Audi F1 ’beaucoup de données’ à analyser après avoir comparé deux versions de la R26

Audi F1 a inauguré ce jeudi le nouveau package d’évolutions de sa R26 à Bakou, à l’occasion de la première journée d’essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Les deux pilotes étaient proches du top 10 lors des EL1, mais un peu plus loin dans la deuxième séance, avec de nombreuses vérifications à faire pour la compréhension des nouvelles pièces, afin de tirer au plus vite le maximum de performance de la monoplace.

Gabriel Bortoleto était 14e à la fin de la journée, et il admet que la journée a surtout tourné autour de l’accumulation de données pour aller chercher des informations précieuses sur l’exploitation de la voiture avec son nouveau package.

"Cela a été un peu une journée de test pour nous avec le nouveau package, et nous avons beaucoup de données à analyser pour en avoir une vue d’ensemble" a déclaré le pilote brésilien.

"Il nous manque un peu d’adhérence pour le moment, mais Bakou est un circuit à faible adhérence et très poussiéreux, nous avons donc du pain sur la planche pour tout mettre en place. Voyons ce que nous pourrons faire demain à partir de là."

Nico Hülkenberg était juste derrière son équipier dans la hiérarchie, et il s’est dit plutôt satisfait du travail abattu durant ces deux heures de roulage, avec un comparatif direct entre les deux versions. Il a détaillé ce qui attend l’équipe avant de se lancer sur la suite du week-end.

"Dans l’ensemble, c’était un vendredi raisonnable. J’ai piloté avec la spécification précédente lors des Essais Libres 1 avant de passer aux nouvelles pièces pour les Essais Libres 2, il y avait donc beaucoup d’informations à recueillir et beaucoup de choses à comprendre pour nous" a noté Hülkenberg.

"Les sessions n’ont pas été totalement simples, avec quelques défis à surmonter, mais la situation globale est encourageante. Il s’agit maintenant de tout examiner pendant la nuit, d’ajuster quelques aspects et de voir comment nous pourrons tout assembler demain. Si nous faisons cela, je pense que nous pourrons être compétitifs."