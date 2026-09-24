Cadillac F1 pioche chez Mercedes, Red Bull et McLaren et recrute trois ingénieurs de renom

Cadillac F1 a annoncé aujourd’hui trois nominations techniques qui sont destinées à marquer une étape importante dans l’évolution technique de l’équipe. L’objectif est de renforcer au sein de la structure le développement des voitures et le département aérodynamique, deux domaines dans lesquels des lacunes ont été repérées.

Les nouvelles nominations comprennent Craig Skinner, ingénieur en chef du développement, Eric Blandin, responsable de l’aérodynamique et Tim Lean, ingénieur en chef dans la modélisation et la simulation aérodynamiques.

Skinner rejoint l’équipe après une carrière de 20 ans chez Red Bull Racing, où il a occupé le poste de chef concepteur, et il s’occupera du développement et du suivi du processus de conception. Il rendra compte au directeur technique, Nick Chester.

Blandin rejoint Cadillac avec plus de 11 ans d’expérience en tant qu’aérodynamicien en chef chez Mercedes F1, et aussi un passage au poste de directeur technique adjoint chez Aston Martin F1. Il dirigera le groupe aérodynamique de la structure américaine.

Lean arrive de son côté avec plus de 10 ans d’expérience aérodynamique acquise chez McLaren et six ans chez Red Bull Racing. Il a aussi été l’aérodynamicien principal chez Ferrari pendant plus de cinq ans et dirigera la modélisation et la simulation aérodynamiques au sein du team, sous les ordres de Blandin.

"Ces nominations représentent une étape vitale dans l’évolution technique de l’équipe" a déclaré Marcin Budkowski, directeur d’équipe de Cadillac arrivé cet été. "Rassembler un leadership expérimenté à travers le développement, l’aérodynamique et la modélisation nous aidera à créer une organisation technique intégrée plus forte et à améliorer les performances sur la piste."

"Craig, Eric et Tim apportent à Cadillac F1 une expérience de la course et des championnats dans des domaines qui sont essentiels à notre développement à long terme."