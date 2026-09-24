Lawson est heureux de retrouver Racing Bulls, Lindblad ’s’excuse’ pour son accident

Racing Bulls n’a pas connu une mauvaise journée pour commencer le Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec la 12e place de Liam Lawson, et un rythme plutôt satisfaisant. Le Néo-Zélandais s’est félicité de retrouver son équipe et sa voiture après avoir effectué trois week-ends chez Red Bull en remplacement d’Isack Hadjar, avec deux heures productives de roulage sur le circuit urbain de Bakou.

Il a expliqué ce qui a rythmé sa première journée de retour chez Racing Bulls et les défis qui se sont posés. Il est déçu, après avoir terminé les EL1 dans le top 10, de voir qu’il est sorti de celui-ci en EL2 pour terminer 12e.

"C’était agréable de retrouver ma propre voiture aujourd’hui. La matinée a été plutôt positive et nous nous sentions compétitifs, mais les autres équipes ont semblé faire un pas en avant en EL2" a déclaré Lawson.

"Donc nous allons analyser cela et essayer de faire un autre pas nous-mêmes pour demain. Globalement, ça a été une bonne journée et c’est génial d’être de retour à la maison. Ça va être très serré ce week-end, donc j’ai hâte d’être aux qualifications ici."

Arvid Lindblad a bouclé la journée en 18e place après avoir manqué la deuxième partie de la séance de l’après-midi. En effet, le pilote britannique a subi un accident, son deuxième de suite dans des EL2 après celui de Madrid il y a deux semaines.

"Ce n’a pas été la meilleure journée pour nous aujourd’hui. Je m’excuse auprès de l’équipe pour le crash en EL2, c’est dommage, car dans l’ensemble je me sentais plutôt bien dans la voiture" a déclaré Lindblad, qui veut oublier cette frustration.

"Nous allons tout examiner ce soir et voir où nous pouvons nous améliorer et apporter quelques changements en vue de demain. Mon objectif principal maintenant est de retrouver le rythme et de rebondir pour le reste du week-end. Maximiser les EL3 sera vraiment important pour nous mettre dans la meilleure position possible en vue des qualifications."

Alan Permane, le team principal, a tiré un bilan globalement positif pour Racing Bulls après ces premières séances, et il se veut confiant pour la suite du week-end en dépit du temps perdu par Lindblad en EL2.

"Ça a été une journée plutôt convenable aujourd’hui dans l’ensemble. Nous sommes là où nous pensions être et nous avons un peu de temps pour apporter quelques modifications avant demain" a-t-il déclaré.

"C’était un peu dommage pour Arvid, il poussait fort et est juste allé un peu trop loin, mais la voiture se comportait bien jusqu’alors et il était nettement en avance sur son tour, ce qui était positif. C’est super d’avoir Liam de retour dans la voiture."

"Arvid et Liam travaillent très bien ensemble et leurs retours combinés améliorent les deux voitures tout au long du week-end. D’après ce que nous avons vu aujourd’hui, notre objectif reste d’avoir les deux voitures en Q3 demain."