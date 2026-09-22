Binotto voit chez Bortoleto des qualités qui lui rappellent Schumacher

Gabriel Bortoleto poursuit son apprentissage de la Formule 1 chez Audi, mais le jeune Brésilien bénéficie déjà d’une reconnaissance particulière au sein de son équipe. Mattia Binotto, qui a côtoyé Michael Schumacher durant les années les plus glorieuses de Ferrari, estime en effet retrouver chez son jeune pilote certaines des qualités humaines et professionnelles qui caractérisaient le septuple champion du monde. Un parallèle qui dépasse largement la seule performance en piste.

Binotto possède une expérience de plus de trois décennies en Formule 1. Après avoir passé 28 ans au sein de la Scuderia Ferrari, l’Italien avait quitté temporairement la discipline avant d’effectuer son retour avec Sauber en 2025, où il occupe désormais le rôle de directeur de l’équipe devenue Audi F1 en janvier.

Au cours de sa longue carrière, Binotto a eu l’occasion de travailler avec plusieurs pilotes de premier plan. Parmi eux, Michael Schumacher occupe une place toute particulière. Durant les années de domination du pilote allemand avec Ferrari, Binotto travaillait en tant qu’ingénieur au sein de l’écurie italienne.

Cette proximité lui a permis d’observer non seulement les qualités qui ont fait de Schumacher un immense champion, mais également celles qui ont marqué l’homme derrière le pilote. Pour Binotto, son héritage en Formule 1 repose sur une chose notable.

"Son éthique de travail exceptionnelle. Michael est une personne qui possède de grandes valeurs en matière de travail acharné, de professionnalisme, d’engagement, de dévouement, de motivation et de passion. Cela ne s’improvise pas," a expliqué Binotto à Automoto Italie lorsqu’il a été interrogé sur l’héritage laissé par Schumacher en Formule 1.

Le directeur d’Audi estime ainsi que le talent naturel, aussi important soit-il, ne peut à lui seul expliquer la réussite d’un pilote au plus haut niveau

"Le talent est nécessaire, mais il ne suffit pas. Il faut davantage. En tant que personne, il donnait le meilleur de lui-même en dehors du cockpit. En tant que pilote, il fermait sa visière et devenait le Michael que nous avons tous vu et connu comme pilote."

Binotto insiste toutefois sur un aspect qui, à ses yeux, rendait Schumacher encore plus particulier. Au-delà de son travail et de son immense niveau de performance, l’Allemand accordait une grande importance aux personnes qui l’entouraient.

"Mais j’ai toujours pensé que Michael était encore plus fort en tant que personne, pas seulement pour son éthique de travail, mais aussi pour sa générosité envers tout le monde. Il accordait son attention à chaque personne, sans exception, nous mettait à l’aise et nous plaçait dans les conditions idéales pour donner le meilleur de nous-mêmes."

"Il se souciait de la personne, de l’individu. Derrière l’Allemand froid et mathématique que l’on pouvait voir de l’extérieur, il y avait un homme qui était très attentif à la sensibilité humaine."

Lorsque Binotto a ensuite été interrogé sur les pilotes actuels de la Formule 1 chez lesquels il retrouvait certaines caractéristiques de Schumacher, un nom s’est immédiatement imposé à lui : Gabriel Bortoleto.

"Gabriel. Pour son éthique de travail et parce que c’est une personne dotée d’une grande sensibilité humaine."

Le parallèle établi par Binotto ne concerne donc pas directement le style de pilotage ou les statistiques du Brésilien, mais avant tout son approche du travail et ses qualités humaines. Deux éléments que le dirigeant italien considère comme essentiels lorsqu’il s’agit de construire une carrière au plus haut niveau.

Bortoleto a par la suite pris connaissance des propos de son directeur et a expliqué que Schumacher n’était pourtant pas son idole lorsqu’il était enfant. Le Brésilien a toutefois progressivement découvert l’importance du septuple champion du monde, notamment grâce aux nombreuses discussions qu’il a eues avec Binotto.

"Michael est devenu une idole pour moi grâce à Mattia. Il parle toujours de lui. Ensuite, j’ai commencé à me renseigner sur lui et j’ai compris à quel point il était exceptionnel."

"Je n’étais même pas né lorsqu’il a tout gagné. Tout récemment encore, nous parlions de lui, de la manière dont il traitait l’équipe."