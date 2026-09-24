Cadillac F1 affiche un rythme solide à Bakou et a encore ’beaucoup à gagner’

Cadillac F1 a montré un rythme plutôt encourageant durant la première journée du Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec des performances qui semblent placer l’équipe autour des Williams, des Haas et des Audi, et largement devant les Aston Martin. Valtteri Bottas n’était pas le plus rapide des deux pilotes mais il s’est félicité d’avoir encore une belle marge de progression.

Le pilote finlandais a bouclé la journée en 19e place à plus de 3 secondes des meilleurs chronos, mais il explique que la performance n’était pas l’objectif principal de l’équipe ce jeudi à Bakou, puisqu’il y avait notamment des freins mieux aérés à essayer pour les prochaines courses.

"Il y a eu une grosse évolution de la piste aujourd’hui, ce qui est souvent le cas ici. On a compromis nos EL1 pour des tests aéro avec des gros freins, ce qui sera utile pour l’avenir, et on a roulé en EL2, ça semblait mieux mais il reste beaucoup à trouver" note Bottas

"On a beaucoup à gagner avec l’équilibre, avec l’optimisation des pneus car c’était difficile de les mettre en température aujourd’hui. Donc on espère être plus proches demain car ça pourrait être un circuit qui nous offre de meilleures chances."

Sergio Pérez, qui contrairement à Bottas avait dans sa voiture le moteur évolué de Ferrari dans le cadre de l’ADUO2, a rapidement été plus à l’aise, et il a terminé la journée au 13e rang, devant les Audi et les Williams.

Marc Hynes, le directeur sportif de l’équipe, est plutôt confiant après ces deux heures de roulage, et il aimerait concrétiser ces progrès avec un bon résultat, ou en tout cas un rapprochement clair avec les autres teams.

"Une bonne journée, beaucoup d’éléments à tester, sur l’aéro ce matin, et une bonne journée. On espère être performants ici après un bon week-end à Madrid qui n’a pas offert de résultat, mais c’était une bonne journée"

"C’est un bon circuit, on a deux pilotes qui l’adorent, Checo y a été très bon dans le passé. La voiture est facile à conduire, elle est plutôt constante dans sa manière de rouler et ça devrait être encore mieux demain."

Il confirme que le moteur évolué apporte de la performance et de la vitesse de pointe, mais il pense que ce circuit n’est pas le plus évident pour le voir, car le critère le plus important pour réussir son tour sera l’aspiration.

"Sur le papier il y a des gains, c’est difficile à voir dans les données à cause de l’aspiration, Checo a eu une bonne aspiration. C’est un jeu d’aspiration ici, on l’a vu en formule de promotion, et en qualifs on aura besoin de ça, mais le moteur vaut un dixième et demi environ."